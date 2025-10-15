Trump confirma autorización a la CIA para actuar en Venezuela

De acuerdo con el mandatario, la decisión fue tomada con base en el flujo migratorio y el presunto narcotráfico en la zona. Más temprano, el diario New York Times publicó que la Casa Blanca habría autorizado a la CIA realizar acciones en el territorio venezolano. De acuerdo con el medio, la estrategia también contemplaría estrategias en el Caribe contra el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno, unilateralmente o en conjunto, esto con una operación militar mayor.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) tiene permitido llevar a cabo operaciones en la nación sudamericana.
De acuerdo con el mandatario, la decisión fue tomada con base en el flujo migratorio y el presunto narcotráfico en la zona.
"Tenemos mucha droga que entra desde Venezuela, y mucha de la droga venezolana entra por mar, pero vamos a detenerlos por tierra. Puedo decir que hemos controlado el mar y estamos observando. Ya casi lo hemos detenido [vía marítima]. Ahora lo haremos por tierra", expresó en una rueda de prensa.
De acuerdo con el medio, la estrategia también contemplaría estrategias en el Caribe contra el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno, unilateralmente o en conjunto, esto con una operación militar mayor.
