Trump confirma autorización a la CIA para actuar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) tiene permitido llevar a cabo... 15.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario, la decisión fue tomada con base en el flujo migratorio y el presunto narcotráfico en la zona. Más temprano, el diario New York Times publicó que la Casa Blanca habría autorizado a la CIA realizar acciones en el territorio venezolano. De acuerdo con el medio, la estrategia también contemplaría estrategias en el Caribe contra el presidente Nicolás Maduro y su Gobierno, unilateralmente o en conjunto, esto con una operación militar mayor.

