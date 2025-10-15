Putin y el líder sirio discuten las relaciones bilaterales en el Kremlin
12:09 GMT 15.10.2025 (actualizado: 12:17 GMT 15.10.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder sirio, Ahmad Sharaa, durante una reunión en Moscú, el 15 de octubre de 2025
Rusia y Siria han desarrollado una relación única a lo largo de muchas décadas, que siempre ha sido puramente amistosa, señaló el mandatario ruso, Vladímir Putin. También expresó la disposición de Moscú a mantener consultas periódicas con Damasco a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
"Mantenemos relaciones diplomáticas desde hace más de 80 años, y se establecieron durante los momentos más difíciles para Rusia y la Unión Soviética, en 1944", señaló.
El mandatario ruso destacó que Moscú siempre se ha guiado por los intereses del pueblo sirio en sus relaciones con Damasco.
Además, Putin calificó las elecciones parlamentarias en el país árabe como un gran éxito. En sus palabras, "esto contribuye a la consolidación de la sociedad. Y a pesar de que Siria atraviesa momentos difíciles, fortalecerá los lazos y la interacción entre todas las fuerzas políticas".
A su vez, Sharaa declaró que Siria se esforzará por restablecer sus relaciones con Rusia, priorizando la estabilidad en el país y la región. Señaló que ambos países están unidos por importantes vínculos de cooperación.
El líder de Siria también agradeció a Putin por la recepción y calificó la visita de seria.
Hace unos días, el líder sirio declaró en una entrevista a medios estadounidenses que el país está construyendo con Rusia y China relaciones estables, basadas en intereses estratégicos. Según su evaluación, los socios enviaron a Damasco "señales positivas". Los contactos con Moscú y Pekín no contradicen las relaciones con Occidente o Washington, añadió el líder del país árabe.
En 2024 cambió el poder en Siria. A finales de noviembre, grupos armados de la oposición iniciaron una ofensiva contra las posiciones del Ejército, tomaron la segunda ciudad más importante, Alepo, y en diciembre entraron en Damasco. Bashar Asad renunció a sus funciones presidenciales y abandonó el país. A finales de enero, a Ahmed Sharaa fue declarado jefe de Estado por el período de transición.
