https://noticiaslatam.lat/20251015/putin-y-el-lider-sirio-discuten-las-relaciones-bilaterales-en-el-kremlin-1167566170.html

Putin y el líder sirio discuten las relaciones bilaterales en el Kremlin

Putin y el líder sirio discuten las relaciones bilaterales en el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia y Siria han desarrollado una relación única a lo largo de muchas décadas, que siempre ha sido puramente amistosa, señaló el mandatario ruso, Vladímir... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T12:09+0000

2025-10-15T12:09+0000

2025-10-15T12:17+0000

vladímir putin

internacional

rusia

siria

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0f/1167566221_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_ad7e2c17ae4965d228259269c730b608.jpg

El mandatario ruso destacó que Moscú siempre se ha guiado por los intereses del pueblo sirio en sus relaciones con Damasco.Además, Putin calificó las elecciones parlamentarias en el país árabe como un gran éxito. En sus palabras, "esto contribuye a la consolidación de la sociedad. Y a pesar de que Siria atraviesa momentos difíciles, fortalecerá los lazos y la interacción entre todas las fuerzas políticas".A su vez, Sharaa declaró que Siria se esforzará por restablecer sus relaciones con Rusia, priorizando la estabilidad en el país y la región. Señaló que ambos países están unidos por importantes vínculos de cooperación.El líder de Siria también agradeció a Putin por la recepción y calificó la visita de seria.Hace unos días, el líder sirio declaró en una entrevista a medios estadounidenses que el país está construyendo con Rusia y China relaciones estables, basadas en intereses estratégicos. Según su evaluación, los socios enviaron a Damasco "señales positivas". Los contactos con Moscú y Pekín no contradicen las relaciones con Occidente o Washington, añadió el líder del país árabe.En 2024 cambió el poder en Siria. A finales de noviembre, grupos armados de la oposición iniciaron una ofensiva contra las posiciones del Ejército, tomaron la segunda ciudad más importante, Alepo, y en diciembre entraron en Damasco. Bashar Asad renunció a sus funciones presidenciales y abandonó el país. A finales de enero, a Ahmed Sharaa fue declarado jefe de Estado por el período de transición.

https://noticiaslatam.lat/20250118/putin-el-futuro-de-siria-debe-ser-determinado-por-los-propios-sirios-1160565478.html

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, siria, 🌍 oriente medio