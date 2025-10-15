https://noticiaslatam.lat/20251015/las-tropas-rusas-liberan-2-asentamientos-mas-durante-un-dia-de-combates-1167561135.html

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos más durante un día de combates



Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Alexéyevka, en la región de Dnepropetrovsk, y Novopávlovka, en la república popular de Donetsk... 15.10.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 460 militares abatidos.A estas pérdidas se suman hasta 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 385 en la de la agrupación Este, hasta 190 en la del grupo Norte, más de 175 en la del grupo Sur y alrededor de 80 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Además, Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían el trabajo de las empresas militares ucranianas, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 145 zonas.En una jornada, las tropas rusas alcanzaron 19 vehículos blindados, entre ellos un Humvee estadounidense, al igual que un blindado autónomo antiaéreo Gepard alemán y dos obuses M777 fabricados en EEUU, precisan desde la entidad castrense.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas y derribó 142 drones.

Sputnik Mundo

