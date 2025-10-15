https://noticiaslatam.lat/20251015/las-bases-militares-rusas-en-siria-estaran-en-la-agenda-de-las-conversaciones-entre-putin-y-el-1167562547.html
Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio, anuncian desde el Kremlin
Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio, anuncian desde el Kremlin
Las negociaciones se llevarán a cabo en el marco de la visita de trabajo del presidente interino sirio a Moscú.
Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio, anuncian desde el Kremlin
10:04 GMT 15.10.2025 (actualizado: 10:27 GMT 15.10.2025)
Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Vladímir Putin y el líder sirio, Ahmad Sharaa, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Adicionalmente, Putin y Sharaa examinarán en la reunión la situación en Oriente Medio, agregaron en el servicio de prensa del Kremlin.
"Este es un día importante para las relaciones ruso-sirias", declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Las negociaciones se llevarán a cabo en el marco de la visita de trabajo del presidente interino sirio a Moscú.
"En la agenda figuran el análisis del estado actual y las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-sirias en los ámbitos político, comercial-económico y humanitario, así como el último desarrollo de los acontecimientos en Oriente Medio", se indica en el comunicado.