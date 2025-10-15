https://noticiaslatam.lat/20251015/las-bases-militares-rusas-en-siria-estaran-en-la-agenda-de-las-conversaciones-entre-putin-y-el-1167562547.html

Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio, anuncian desde el Kremlin

Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Putin y el líder sirio, anuncian desde el Kremlin

Sputnik Mundo

Las bases militares rusas en Siria estarán en la agenda de las conversaciones entre Vladímir Putin y el líder sirio, Ahmad Sharaa, declaró el portavoz del... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T10:04+0000

2025-10-15T10:04+0000

2025-10-15T10:27+0000

siria

internacional

vladímir putin

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/01/1165065022_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_3a58eeb5e7fd6b62d48da1eba883834a.jpg

Las negociaciones se llevarán a cabo en el marco de la visita de trabajo del presidente interino sirio a Moscú.

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

siria, vladímir putin, rusia