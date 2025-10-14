https://noticiaslatam.lat/20251014/mas-de-20-estados-de-mexico-registran-caidas-en-la-captacion-de-remesas-1167509585.html

Más de 20 estados de México registran caídas en la captación de remesas

Más de 20 estados de México registran caídas en la captación de remesas

En el primer semestre de 2025, 23 estados de México registraron caídas anuales en las transferencias que reciben desde el exterior, sobre todo las provenientes... 14.10.2025, Sputnik Mundo

Según la nota, casi la mitad de las entidades afectadas reportan caídas de doble dígito, con la Ciudad de México como una de las más afectadas, con una baja del 25,5%.Lo anterior quiere decir que, en la capital del país latinoamericano, las transferencias pasaron de 2.362,4 millones de dólares en los primeros seis meses del 2024, a 1.759 millones en el mismo período de este año. Por su parte, Sinaloa registró una reducción de 25,6 puntos porcentuales, al pasar de 483,4 a 359,8 millones de dólares en los periodos comparados. En general, los reportes del Banco Central mexicano de los primeros seis meses de 2025 dan cuenta de una caída de 5,6% en las remesas, que pasaron de 31.326 millones de dólares en 2024 a 29.558. Nuevo León, al norte del país, reportó una caída de 22,1%, pasando de 718,7 a 559 millones de dólares. El Estado de México, en tanto, pasó de 2.270 millones de dólares a 1.823, o sea, 19,7 puntos porcentuales menos. Quintana Roo registró una caída de 203,5 millones de dólares a 169,1, lo que representa 16,9% menos. Mientras tanto, Sonora pasó de 419,9 a 352,7 millones de dólares; Tabasco bajó de 189,7 a 162,4 millones de dólares (14,3%); Colima, de 229,3 a 200 millones de dólares (12,6%); y Coahuila bajó 11,31%, de 464,2 millones de dólares a 411,7. Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su agenda migratoria con redadas masivas para detener y deportar inmigrantes. Además, en julio promulgó el "gran y hermoso proyecto de ley" que impone un impuesto de 1% a las remesas al extranjero.

