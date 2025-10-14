Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251014/mas-de-20-estados-de-mexico-registran-caidas-en-la-captacion-de-remesas-1167509585.html
Más de 20 estados de México registran caídas en la captación de remesas
Más de 20 estados de México registran caídas en la captación de remesas
Sputnik Mundo
En el primer semestre de 2025, 23 estados de México registraron caídas anuales en las transferencias que reciben desde el exterior, sobre todo las provenientes... 14.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-14T09:19+0000
2025-10-14T09:19+0000
américa latina
méxico
donald trump
📈 mercados y finanzas
ciudad de méxico (cdmx)
banxico
banco de méxico
la jornada
casa blanca
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0e/1167509737_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_940b0b93bc5f1c3c98b7aa4e8d9c6a3a.jpg
Según la nota, casi la mitad de las entidades afectadas reportan caídas de doble dígito, con la Ciudad de México como una de las más afectadas, con una baja del 25,5%.Lo anterior quiere decir que, en la capital del país latinoamericano, las transferencias pasaron de 2.362,4 millones de dólares en los primeros seis meses del 2024, a 1.759 millones en el mismo período de este año. Por su parte, Sinaloa registró una reducción de 25,6 puntos porcentuales, al pasar de 483,4 a 359,8 millones de dólares en los periodos comparados. En general, los reportes del Banco Central mexicano de los primeros seis meses de 2025 dan cuenta de una caída de 5,6% en las remesas, que pasaron de 31.326 millones de dólares en 2024 a 29.558. Nuevo León, al norte del país, reportó una caída de 22,1%, pasando de 718,7 a 559 millones de dólares. El Estado de México, en tanto, pasó de 2.270 millones de dólares a 1.823, o sea, 19,7 puntos porcentuales menos. Quintana Roo registró una caída de 203,5 millones de dólares a 169,1, lo que representa 16,9% menos. Mientras tanto, Sonora pasó de 419,9 a 352,7 millones de dólares; Tabasco bajó de 189,7 a 162,4 millones de dólares (14,3%); Colima, de 229,3 a 200 millones de dólares (12,6%); y Coahuila bajó 11,31%, de 464,2 millones de dólares a 411,7. Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su agenda migratoria con redadas masivas para detener y deportar inmigrantes. Además, en julio promulgó el "gran y hermoso proyecto de ley" que impone un impuesto de 1% a las remesas al extranjero.
https://noticiaslatam.lat/20250805/la-migracion-a-eeuu-golpea-la-racha-ganadora-de-las-remesas-mexicanas-1165159443.html
méxico
ciudad de méxico (cdmx)
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0e/1167509737_64:0:961:673_1920x0_80_0_0_4818d2e808d1e20f1ac8dbc17ece55b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, donald trump, 📈 mercados y finanzas, ciudad de méxico (cdmx), banxico, banco de méxico, la jornada, casa blanca, eeuu
méxico, donald trump, 📈 mercados y finanzas, ciudad de méxico (cdmx), banxico, banco de méxico, la jornada, casa blanca, eeuu

Más de 20 estados de México registran caídas en la captación de remesas

09:19 GMT 14.10.2025
© AP Photo / Rebecca BlackwellPersonas pasan junto a letreros que anuncian servicios de transferencia de dinero afuera de un negocio en la Ciudad de México (archivo)
Personas pasan junto a letreros que anuncian servicios de transferencia de dinero afuera de un negocio en la Ciudad de México (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Síguenos en
En el primer semestre de 2025, 23 estados de México registraron caídas anuales en las transferencias que reciben desde el exterior, sobre todo las provenientes de Estados Unidos, en medio de las políticas migratorias de Donald Trump, de acuerdo con el diario 'La Jornada' que cita datos del Banco de México (Banxico).
Según la nota, casi la mitad de las entidades afectadas reportan caídas de doble dígito, con la Ciudad de México como una de las más afectadas, con una baja del 25,5%.
Lo anterior quiere decir que, en la capital del país latinoamericano, las transferencias pasaron de 2.362,4 millones de dólares en los primeros seis meses del 2024, a 1.759 millones en el mismo período de este año.
Por su parte, Sinaloa registró una reducción de 25,6 puntos porcentuales, al pasar de 483,4 a 359,8 millones de dólares en los periodos comparados.
En general, los reportes del Banco Central mexicano de los primeros seis meses de 2025 dan cuenta de una caída de 5,6% en las remesas, que pasaron de 31.326 millones de dólares en 2024 a 29.558.
Nuevo León, al norte del país, reportó una caída de 22,1%, pasando de 718,7 a 559 millones de dólares. El Estado de México, en tanto, pasó de 2.270 millones de dólares a 1.823, o sea, 19,7 puntos porcentuales menos.
Pesos mexicanos y dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2025
América Latina
La migración a EEUU golpea la racha ganadora de las remesas mexicanas
5 de agosto, 03:45 GMT
Quintana Roo registró una caída de 203,5 millones de dólares a 169,1, lo que representa 16,9% menos. Mientras tanto, Sonora pasó de 419,9 a 352,7 millones de dólares; Tabasco bajó de 189,7 a 162,4 millones de dólares (14,3%); Colima, de 229,3 a 200 millones de dólares (12,6%); y Coahuila bajó 11,31%, de 464,2 millones de dólares a 411,7.
Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su agenda migratoria con redadas masivas para detener y deportar inmigrantes. Además, en julio promulgó el "gran y hermoso proyecto de ley" que impone un impuesto de 1% a las remesas al extranjero.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала