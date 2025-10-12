https://noticiaslatam.lat/20251012/el-nanomundo-como-esta-organizado-y-donde-se-encuentra-1167197778.html

El nanomundo: ¿cómo está organizado y dónde se encuentra?



Al principio, la humanidad solo conocía dos estados de la materia: los átomos y las moléculas, aclara el analista. Pero resultó que existe también el llamado mundo de las magnitudes ignoradas, añade."Se trata del nanomundo, que sorprendió especialmente a los científicos por sus efectos inusuales, como, por ejemplo, el aumento de la intensidad de la señal de absorción, fluorescencia o dispersión combinada de la luz en miles, decenas de millones e incluso miles de millones de veces", continúa Shtikov.Estos efectos se manifiestan cuando el tamaño de la partícula material es menor que el tamaño del fenómeno físico, aclara el científico. En estos casos es cuando se nota el efecto nano, ya que la materia no puede usar todo su potencial energético por lo pequeño que es el objeto, agrega. Como resultado, aparecen efectos que no son propios de un solo electrón o fotón, sino de todo un colectivo, una nube de estas partículas energéticas, apunta.El investigador enfatiza que los nanoefectos se utilizan en la práctica desde hace mucho tiempo, pero se desconocía su origen, por lo que todos los descubrimientos en este campo eran fortuitos. Sin embargo, con la llegada de la "era nano" a finales del siglo XX, se dio comienzo al estudio sistemático de estos objetos.En el organismo humano también existen nanoobjetos, como las vesículas y otros, subraya. Son orgánulos celulares responsables del almacenamiento de enzimas, el transporte y el metabolismo de sustancias, y que también desempeñan la función de compartimento químicamente inerte.Es el campo de los nanosistemas líquidos, afirma el profesor. En una solución acuosa, a una concentración determinada, se unen formando micelas (bolitas) de forma esférica con un diámetro de 3-5 nm.Según el científico, es difícil decir cómo evolucionarán las nanotecnologías en el futuro, pero "hay algo de lo que podemos estar seguros"."La investigación del nanomundo seguirá siendo intensa, ya que los efectos descubiertos por los científicos son extremadamente interesantes", asegura.Además, hay una gran cantidad de efectos que aún están por ser descubiertos y, para ello, los científicos tendrán que volver a examinar todos los tipos de compuestos inorgánicos (unos 90.000) y más de 100 millones de compuestos orgánicos. Se trata de una tarea colosal, resume Shtikov.

