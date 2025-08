https://noticiaslatam.lat/20250803/nitrogeno-que-tiene-de-especial-este-elemento-y-como-influye-en-nuestras-vidas-1165112514.html

Nitrógeno: ¿qué tiene de especial este elemento y cómo influye en nuestras vidas?

Sputnik Mundo

El nitrógeno nos acompaña durante toda la vida. Es el componente principal del aire que respiramos, forma parte de muchos medicamentos e incluso puede... 03.08.2025

¿Por qué es importante el nitrógeno?Se trata de "un elemento químico increíble" que nos rodea por todas partes, señala el investigador."El nitrógeno forma parte del ADN, el ARN, las proteínas y los aminoácidos que componen estas proteínas. El aire que respiramos está compuesto en más de un 75% por este gas. A partir de sus diferentes combinaciones en moléculas podemos obtener diversos fármacos y nuevos materiales", aclara.Si no existieran el nitrógeno y los fertilizantes a base de este, no podríamos desarrollar con tanto éxito la agricultura, ya sea la siembra de cultivos o la ganadería, destaca también Fershtat.¿Qué es el ciclo del nitrógeno en la naturaleza?El científico recuerda que la atmósfera terrestre está compuesta principalmente por nitrógeno molecular, ya que si solo contuviera oxígeno, "simplemente nos quemaríamos".Estas plantas son el alimento de los animales herbívoros, que a su vez se convierten en alimento de los depredadores, explica el analista. Los productos de la actividad vital de las plantas y los animales llegan al medioambiente, el nitrógeno vuelve al suelo y luego vuelve a la atmósfera, agrega.Prolongar la juventud y combatir el cáncer: no es un mitoFershtat subraya que el nitrógeno tiene muchos óxidos diferentes, pero la molécula de óxido nítrico (NO), que a diferencia de otros óxidos está formada solo por dos átomos, desempeña un papel realmente importante en nuestra vida.De acuerdo con sus palabras, hay una serie de estudios que han demostrado que el óxido nítrico también tiene cierta actividad proliferativa, es decir, puede inhibir el crecimiento de tumores cancerosos y prevenir el desarrollo de esta enfermedad."En general, el NO me parece un candidato farmacológico muy prometedor para una nueva generación de medicamentos", resume.

