El "experimento de casi una década de Francia" con el Gobierno de Macron "está llegando a su fin"

El artículo describe una figura presidencial ensombrecida y aislada, con una popularidad en caída libre y apenas superando el 20% de aprobación, mientras antiguos aliados le dan la espalda y la oposición reclama el adelantamiento de las elecciones para intentar poder estabilizar al país."Cada vez es más evidente que el experimento de casi una década de Francia con la forma de política centrista insurgente de Macron está llegando a su fin", se lee en el texto.La gravedad de la crisis política que se vive en Francia se evidenció en los últimos días con la renuncia y posterior renombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, exhibiendo a un mandatario sin voluntad de ampliar su coalición y carente de apoyo parlamentario, dado que la oposición, que es mayoría en la Asamblea General, ha dejado en claro que no respaldará al nuevo Gobierno.Lecornu es el quinto primer ministro en menos de dos años y su dimisión del pasado 6 de octubre, tras apenas 26 días en el cargo, lo convirtieron en el primer ministro con el mandato más breve de la historia de la Quinta República Francesa.El medio recuerda que Gabriel Attal, otro antiguo protegido de Macron como Lecornu,y cuyo mandato se vio truncado por la decisión del presidente de convocar elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado, declaró que "ya no entendía las decisiones del presidente".Según el medio, un creciente número de votantes y hasta excolaboradores ven a un Macron cada más distante que impone sus soluciones a pesar de la innegable evidencia de que no funcionan. "[Lo que está pasando] es un desastre; mientras tanto, el entorno que rodea al presidente le hace creer que hay razones para ser optimista" dijo al diario un exasesor.
El presidente galo, pese a que todavía le queda un año y medio de Gobierno, se encuentra en una situación de extrema precariedad, en medio de una profunda crisis política y una parálisis gubernamental tras la renuncia de su primer ministro Sébastien Lecornu, a quien nuevamente ha propuesto para el cargo, señala el medio 'Financial Times'.
El artículo describe una figura presidencial ensombrecida y aislada, con una popularidad en caída libre y apenas superando el 20% de aprobación, mientras antiguos aliados le dan la espalda y la oposición reclama el adelantamiento de las elecciones para intentar poder estabilizar al país.
"Cada vez es más evidente que el experimento de casi una década de Francia con la forma de política centrista insurgente de Macron está llegando a su fin", se lee en el texto.
La gravedad de la crisis política que se vive en Francia se evidenció en los últimos días con la renuncia y posterior renombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, exhibiendo a un mandatario sin voluntad de ampliar su coalición y carente de apoyo parlamentario, dado que la oposición, que es mayoría en la Asamblea General, ha dejado en claro que no respaldará al nuevo Gobierno.
Lecornu es el quinto primer ministro en menos de dos años y su dimisión del pasado 6 de octubre, tras apenas 26 días en el cargo, lo convirtieron en el primer ministro con el mandato más breve de la historia de la Quinta República Francesa.
"Este es el fin de Macron. Ha perdido toda credibilidad", dijo al diario un asesor del partido Les Républicains, que provocó la dimisión de Lecornu al retirarle su apoyo parlamentario. "Primero veremos el fin de su Gobierno, y luego el de él como personaje".
El medio recuerda que Gabriel Attal, otro antiguo protegido de Macron como Lecornu,y cuyo mandato se vio truncado por la decisión del presidente de convocar elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado, declaró que "ya no entendía las decisiones del presidente".
Según el medio, un creciente número de votantes y hasta excolaboradores ven a un Macron cada más distante que impone sus soluciones a pesar de la innegable evidencia de que no funcionan. "[Lo que está pasando] es un desastre; mientras tanto, el entorno que rodea al presidente le hace creer que hay razones para ser optimista" dijo al diario un exasesor.
"Creo que el propio Macron no tiene ni idea de lo que va a hacer: navega a ciegas", dice por su parte en la nota un ejecutivo francés, quien compara la actual situación política del expresidente con el hundimiento más famoso de la historia, el del Titanic.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).