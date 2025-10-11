https://noticiaslatam.lat/20251011/putin-cumple-73-anos-el-arquitecto-del-poder-ruso-en-el-escenario-mundial-1167436380.html

Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial

Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial

La asombrosa resistencia económica y militar exhibida por Rusia ante las presiones externas no es milagro, sino que es la mejor evaluación de la capacidad de... 11.10.2025, Sputnik Mundo

Los otros temas del pódcast son la decisión politizada del Comité Nobel de dejar sin premio al científico ruso Alexandr Rudenski —reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en cuanto a la lucha contra enfermedades autoinmunes— la persistencia del colonialismo occidental en Latinoamérica y el Caribe, así como los crecientes intercambios culturales entre Nicaragua y Rusia.

