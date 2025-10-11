https://noticiaslatam.lat/20251011/putin-cumple-73-anos-el-arquitecto-del-poder-ruso-en-el-escenario-mundial-1167436380.html
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Sputnik Mundo
La asombrosa resistencia económica y militar exhibida por Rusia ante las presiones externas no es milagro, sino que es la mejor evaluación de la capacidad de... 11.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-11T18:00+0000
2025-10-11T18:00+0000
2025-10-11T18:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
vladímir putin
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0b/1167436736_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3c77eb286221d004c305208cecf83c5d.jpg
Los otros temas del pódcast son la decisión politizada del Comité Nobel de dejar sin premio al científico ruso Alexandr Rudenski —reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en cuanto a la lucha contra enfermedades autoinmunes— la persistencia del colonialismo occidental en Latinoamérica y el Caribe, así como los crecientes intercambios culturales entre Nicaragua y Rusia.
https://noticiaslatam.lat/20251004/moscu-da-por-fracasado-el-empeno-de-washington-por-romper-los-lazos-de-rusia-con-america-latina-1167176031.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0b/1167436736_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c269964260f9150122ed8aa7ff1daee1.jpg
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Sputnik Mundo
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
2025-10-11T18:00+0000
true
PT31M27S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, política
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
La asombrosa resistencia económica y militar exhibida por Rusia ante las presiones externas no es milagro, sino que es la mejor evaluación de la capacidad de gestión del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, coinciden los presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Los otros temas del pódcast son la decisión politizada del Comité Nobel de dejar sin premio al científico ruso Alexandr Rudenski —reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en cuanto a la lucha contra enfermedades autoinmunes— la persistencia del colonialismo occidental en Latinoamérica y el Caribe, así como los crecientes intercambios culturales entre Nicaragua y Rusia.