Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
La asombrosa resistencia económica y militar exhibida por Rusia ante las presiones externas no es milagro, sino que es la mejor evaluación de la capacidad de...
Los otros temas del pódcast son la decisión politizada del Comité Nobel de dejar sin premio al científico ruso Alexandr Rudenski —reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en cuanto a la lucha contra enfermedades autoinmunes— la persistencia del colonialismo occidental en Latinoamérica y el Caribe, así como los crecientes intercambios culturales entre Nicaragua y Rusia.
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial
Putin cumple 73 años: el arquitecto del poder ruso en el escenario mundial

La asombrosa resistencia económica y militar exhibida por Rusia ante las presiones externas no es milagro, sino que es la mejor evaluación de la capacidad de gestión del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, coinciden los presentadores de esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik.
Los otros temas del pódcast son la decisión politizada del Comité Nobel de dejar sin premio al científico ruso Alexandr Rudenski —reconocido como uno de los mayores especialistas mundiales en cuanto a la lucha contra enfermedades autoinmunes— la persistencia del colonialismo occidental en Latinoamérica y el Caribe, así como los crecientes intercambios culturales entre Nicaragua y Rusia.
