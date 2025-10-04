Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20251004/moscu-da-por-fracasado-el-empeno-de-washington-por-romper-los-lazos-de-rusia-con-america-latina-1167176031.html
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Sputnik Mundo
Cuanta mayor presión ejerce EEUU sobre Latinoamérica y el Caribe, mayor es la determinación de las naciones de la región por diversificar sus relaciones... 04.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-04T18:00+0000
2025-10-04T18:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
💗 salud
moscú
washington
eeuu
brics
rusia
nicaragua
china
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/04/1167176166_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f565445bb08a38b365ce1a873a2aeb81.jpg
Otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son el propósito de las autoridades rusas de aumentar la esperanza de vida en el país euroasiático hasta 100 y más años, así como detalles exclusivos sobre la construcción del Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua.
https://noticiaslatam.lat/20250927/nicaragua-busca-asegurar-la-llegada-de-la-vacuna-rusa-contra-el-cancer-1166940053.html
moscú
washington
eeuu
nicaragua
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Sputnik Mundo
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
2025-10-04T18:00+0000
true
PT28M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/04/1167176166_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_30aae91ac08024ceb8640c3b0d45c2b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💗 salud, moscú, washington, eeuu, brics, rusia, nicaragua, china
💗 salud, moscú, washington, eeuu, brics, rusia, nicaragua, china

Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina

18:00 GMT 04.10.2025
© Sputnik
Síguenos en
Cuanta mayor presión ejerce EEUU sobre Latinoamérica y el Caribe, mayor es la determinación de las naciones de la región por diversificar sus relaciones internacionales y fortalecer la cooperación con socios alternativos, entre ellos Rusia y China, así como con bloques como los BRICS.
Otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son el propósito de las autoridades rusas de aumentar la esperanza de vida en el país euroasiático hasta 100 y más años, así como detalles exclusivos sobre la construcción del Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua.
Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2025
Nicaragua-Rusia: Línea directa
Nicaragua busca asegurar la llegada de la vacuna rusa contra el cáncer
27 de septiembre, 18:00 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала