Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina

Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina

Cuanta mayor presión ejerce EEUU sobre Latinoamérica y el Caribe, mayor es la determinación de las naciones de la región por diversificar sus relaciones... 04.10.2025, Sputnik Mundo

Otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son el propósito de las autoridades rusas de aumentar la esperanza de vida en el país euroasiático hasta 100 y más años, así como detalles exclusivos sobre la construcción del Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua.

