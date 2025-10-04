https://noticiaslatam.lat/20251004/moscu-da-por-fracasado-el-empeno-de-washington-por-romper-los-lazos-de-rusia-con-america-latina-1167176031.html
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Sputnik Mundo
Cuanta mayor presión ejerce EEUU sobre Latinoamérica y el Caribe, mayor es la determinación de las naciones de la región por diversificar sus relaciones... 04.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-04T18:00+0000
2025-10-04T18:00+0000
2025-10-04T18:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
💗 salud
moscú
washington
eeuu
brics
rusia
nicaragua
china
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/04/1167176166_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f565445bb08a38b365ce1a873a2aeb81.jpg
Otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son el propósito de las autoridades rusas de aumentar la esperanza de vida en el país euroasiático hasta 100 y más años, así como detalles exclusivos sobre la construcción del Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua.
https://noticiaslatam.lat/20250927/nicaragua-busca-asegurar-la-llegada-de-la-vacuna-rusa-contra-el-cancer-1166940053.html
moscú
washington
eeuu
nicaragua
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/04/1167176166_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_30aae91ac08024ceb8640c3b0d45c2b3.jpg
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Sputnik Mundo
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
2025-10-04T18:00+0000
true
PT28M28S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
💗 salud, moscú, washington, eeuu, brics, rusia, nicaragua, china
💗 salud, moscú, washington, eeuu, brics, rusia, nicaragua, china
Moscú da por fracasado el empeño de Washington por romper los lazos de Rusia con América Latina
Cuanta mayor presión ejerce EEUU sobre Latinoamérica y el Caribe, mayor es la determinación de las naciones de la región por diversificar sus relaciones internacionales y fortalecer la cooperación con socios alternativos, entre ellos Rusia y China, así como con bloques como los BRICS.
Otros temas de la presente edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa entre Radio Sandino y Sputnik son el propósito de las autoridades rusas de aumentar la esperanza de vida en el país euroasiático hasta 100 y más años, así como detalles exclusivos sobre la construcción del Centro de Medicina Nuclear en Nicaragua.
27 de septiembre, 18:00 GMT