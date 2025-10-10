https://noticiaslatam.lat/20251010/se-avecina-un-nuevo-apagon-electrico-en-espana-razones-y-causas-para-la-alerta-1167381980.html

¿Se avecina un nuevo apagón eléctrico en España? Razones y causas para la alerta

¿Se avecina un nuevo apagón eléctrico en España? Razones y causas para la alerta

Sputnik Mundo

Red Eléctrica Española advierte de "variaciones bruscas de tensión en la red" y propone modificaciones regulatorias para evitar nuevos apagones. La... 10.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-10T19:55+0000

2025-10-10T19:55+0000

2025-10-10T20:00+0000

españa

🌍 europa

💬 opinión y análisis

fondo ruso de la opinión pública (fom)

📈 mercados y finanzas

mercado energético

comisión nacional de los mercados y la competencia (cnmc)

red eléctrica española (ree)

apagón

energías renovables

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/0b/1156764917_0:9:3156:1784_1920x0_80_0_0_70298fc64097608a8d8c4fc9d092eb31.jpg

La estabilidad del sistema eléctrico español vuelve a estar bajo escrutinio tras la advertencia emitida el 7 de octubre por Red Eléctrica Española (REE), el operador nacional del sistema de suministro eléctrico.Según este organismo, en las últimas semanas se han registrado “variaciones bruscas de tensión en la red”, una anomalía que, de no corregirse a tiempo, podría desembocar en un nuevo apagón a gran escala como el ocurrido a finales de abril de este año. Aunque REE matizó horas después que "no ha existido riesgo real de corte de suministro" en los últimos días, cunde cierta alarma entre instituciones, consumidores y agentes del sector.El apagón del 28 de abril, que dejó sin electricidad a millones de personas en la península ibérica durante varias horas, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre la fiabilidad del sistema eléctrico español. Ahora se repiten ciertas señales técnicas que precedieron aquella crisis. “No se trata de generar pánico, sino de actuar con previsión”, matizaron en REE. Las “variaciones bruscas de tensión” están relacionadas con el creciente peso de las energías renovables en el mix energético, cuya generación intermitente y descentralizada hace que la gestión de la red sea más compleja.Pero de ser finalmente aprobadas, estas medidas podrían conllevar un encarecimiento progresivo del precio de la energía eléctrica para los consumidores, dado que implicarían inversiones en tecnología y compensaciones a las compañías que operen como respaldo. En un contexto donde los picos inflacionarios de 2023 y 2024 afectaron de manera importante a muchas familias, se requiere un equilibrio entre la seguridad del suministro y la asequibilidad del servicio.Aunque la ausencia de más detalles impide determinar la cuantía, siquiera aproximada, del potencial incremento, en las organizaciones de consumidores señalan la "imagen de que aquí no pasa nada", en palabras de Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción."Nos preocupa que el Gobierno pueda no estar monitorizando el nivel de cumplimiento de las obligaciones de las eléctricas", añade. Mientras tanto, según un informe de FACUA, el recibo medio de la luz para los usuarios se ha incrementado un 15% en apenas un año. Esta organización reclama "cambios regulatorios para abaratar el precio de la energía, como sacar a la nuclear y la hidráulica de la subasta diaria".¿Qué causa el riesgo de apagón?El Gobierno pide "tranquilidad y responsabilidad institucional", y estudiará junto a la CNMC las propuestas de REE, que se esfuerza por rebajar la alarma inicial tras su comunicado.Pero no puede descartarse del todo el riesgo de un apagón en el futuro. Los recientes episodios de variaciones bruscas de tensión -junto al incremento de la generación renovable intermitente y la electrificación progresiva de sectores clave- están poniendo a prueba los mecanismos tradicionales de estabilidad de la red. Según un informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el sistema debe adaptarse con urgencia a esta nueva realidad si quiere evitar episodios de descontrol como el de abril.El problema reside, afirma Turiel, en que cuando se ponen varios sistemas independientes en formación de red, pueden "no estar perfectamente sincronizados". "Lo que está haciendo Red Eléctrica es pedir más poder para impedir que se entre y se salga continuamente en el sistema, porque entonces lo que se genera es una potencia reactiva", explica.Esta potencia reactiva es el remanente de energía sin utilizar que se acumula en la red en periodos de alta demanda. "Pero cuando baja la demanda, vuelve, aunque no la quieras", recuerda Turiel, que subraya que las subidas y bajadas de potencia son típicamente producidas por la energía fotovoltaica. "Además, ahora las empresas fotovoltaicas tienen prisa por meter energía en el sistema porque la insolación es menor y nos encaminamos hacia el invierno", añade, en alusión a posibles objetivos de producción de electricidad sin cumplir "o sin los mínimos que marca la ley para recibir subvenciones del Estado".El día 8, luego de un cambio de regulación tarifaria, el Ministerio de Transición Ecológica convino en que REE aumente la velocidad de entrada y salida de las energías eólica y la fotovoltaica en el sistema eléctrico de 2 a 15 minutos. En España, el precio de la electricidad se subasta el día anterior por horas, así como qué sistemas se pondrán en funcionamiento.En esta situación, REE, que tiene la capacidad de ordenar qué hacer, se ve presionada para admitir en el sistema "energía mal generada y mal estabilizada". De ahí sus propuestas a la CNMC, las cuales, en realidad, son "una petición de ayuda", indica Turiel.

https://noticiaslatam.lat/20250430/el-apagon-iberico-cuestiona-el-modelo-energetico-europeo-esto-tenia-que-pasar-tarde-o-temprano-1162290734.html

https://noticiaslatam.lat/20250108/sin-soluciones-a-la-vista-argentina-busca-parches-para-evitar-apagones-masivos-1160319433.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, fondo ruso de la opinión pública (fom), 📈 mercados y finanzas, mercado energético, comisión nacional de los mercados y la competencia (cnmc), red eléctrica española (ree), apagón, energías renovables