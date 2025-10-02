https://noticiaslatam.lat/20251002/el-destino-de-la-global-sumud-flotilla-un-abordaje-de-israel-al-derecho-internacional-1167101814.html

El destino de la Global Sumud Flotilla: ¿un abordaje de Israel al derecho internacional?

02.10.2025

Fuerzas especiales israelíes acometieron en la noche del 1 al 2 de octubre el abordaje de las embarcaciones que componen la Global Sumud Flotilla, la cuarentena de veleros y yates tripulados por activistas humanitarios que pretendían romper el bloqueo frente a las costas de Gaza y desembarcar un cargamento de ayuda humanitaria.La interceptación, aunque en un inicio lograron esquivar algunas embarcaciones, fue acometida mayormente en aguas de lo que Israel denomina la "zona de exclusión", un espacio de aguas internacionales de hasta 120 millas náuticas desde la costa gazatí, pero cuyo acceso veta Tel Aviv por motivos de "seguridad". El dispositivo israelí en tierra incluye el despliegue de 600 efectivos policiales en el puerto de Ashdod, adonde son conducidos los tripulantes arrestados, y la activación de hasta seis hospitales. A los detenidos se les plantea aceptar la deportación y la prohibición de entrada a Israel, o afrontar reclusión por tiempo indeterminado y un juicio ante tribunales del país.La situación irrumpe en la escena política y social de los países de origen de los tripulantes. En España, los estudiantes han declarado una huelga en apoyo a la flotilla y ya discurren 40 manifestaciones en las principales ciudades. En Italia se convoca una nueva huelga general para el 3 de octubre. La discusión se agrava por cuanto el Gobierno de Pedro Sánchez había enviado a un buque de la Armada, el buque de acción marítima (BAM) Furor, para escoltar a las embarcaciones de lejos y garantizar su asistencia "en caso de necesidad". Italia también destacó dos fragatas para idéntico propósito.El anuncio de la presencia de estos tres buques de guerra fue recibido en su momento "con optimismo" por los integrantes de la flotilla, aunque con suspicacias. "Es un muy buen paso que se ha conseguido gracias a la movilización y a la presión popular, aunque sabemos que su papel no es de liderazgo ni de respuesta ante eventuales agresiones, solo de rescate", explicó a Sputnik el 27 de septiembre el politólogo Néstor Prieto, a bordo de la flotilla, una vez esta abandonó aguas territoriales griegas.Batalla política en el seno del Gobierno españolEn realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez instruyó al BAM Furor no ingresar en la zona de exclusión ni de confrontar a los guardacostas israelís allí destacados. Aunque el presidente del Gobierno español recordó a Israel que la flotilla no era "una amenaza" y que su Gobierno garantizaba la protección diplomática y los derechos de sus nacionales, su ministra de Defensa, Margarita Robles, aludió a la "responsabilidad" y recomendó a los integrantes de la flotilla dar media vuelta.Pero Sánchez gobierna en coalición. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, de la formación Sumar, asume que el Gobierno español "no ha hecho suficiente" para proteger a la flotilla, cuyo desenlace califica de "lamentable".Con todo, desde el Ministerio de Exteriores español, aseguran haber movilizado "plenamente" su Embajada en Tel Aviv y sus consulados en Jerusalén y Nicosia para brindar asistencia a los españoles apresados."España exige que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados. La Global Sumud Flotilla es una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria", se afirma en el comunicado oficial del Ministerio, que aboga por la "entrada masiva" de ayuda humanitaria en la Franja.El debate jurisdiccionalVarias voces en España y el mundo califican el abordaje y su desenlace de "secuestro", atendiendo a la quiebra del derecho internacional. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha utilizado tal término para denunciar la situación de las dos ciudadanas colombianas apresadas. El Ministerio de Exteriores de Turquía habla de "acto terrorista que vulnera gravemente el derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes".En España, la líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, exhorta al Gobierno de Sánchez a condenar el "secuestro ilegal" de los integrantes de la flotilla y pide la ruptura de relaciones con Israel. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también llama a la ruptura "absoluta" de relaciones, califica la situación acumulada de "insoportable" y critica la "hipocresía" de los gobiernos occidentales. "En tanto que referente en el mundo, el Gobierno de España tiene que dar más pasos adelante", declaró Díaz a los medios.La cuestión es que la "zona de exclusión" establecida por Israel desde 2008 en el litoral colindante a Gaza, es en realidad un espacio de aguas internacionales. Es decir, no es el arco comprendido de 12 millas náuticas que definen las aguas jurisdiccionales de cada país. Y según el Manual de San Remo de Derecho Internacional, los suministros humanitarios no se pueden bloquear, ni siquiera en aguas jurisdiccionales.En su párrafo 47 de la sección III, el Manual establece varios tipos de naves que gozan de inmunidad. Entre ellas, "las naves que cumplen misiones humanitarias, incluidas las que transportan bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y las empleadas en acciones de socorro y operaciones de salvamento"."La flotilla se encuentra en alta mar y no en el mar territorial de 12 millas de Israel. Israel no tiene jurisdicción", escribe en su cuenta verificada de X el diplomático escocés Craig Murray, ex jefe de la Sección Marítima del Foreign Office del Reino Unido y jefe de la delegación británica ante la Comisión Preparatoria de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que anima a que la justicia de cada país investigue lo sucedido en el marco de sus jurisdicciones nacionales."Los actos de posesión ilegal de buques o secuestro de tripulaciones en alta mar deben ser perseguidos por cada Estado del pabellón como delitos dentro de su jurisdicción interna, no solo en el derecho internacional", sostiene.El límite de la tensión con IsraelLos primeros ataques contra la flotilla acaecieron en el puerto de Túnez, durante su primera escala. Durante el segundo fondeo, en aguas griegas, no sucedió nada. "Grecia es un país miembro de la OTAN y de la UE, por lo que el coste político para Israel de realizar un ataque era muy alto", explicaba entonces Prieto.Luego del envío del buque militar español, cabía preguntarse qué podía impedir que el barco operara en inmediata cercanía de la flotilla e incluso su acompañamiento hasta las aguas gazatíes, dado que España reconoce el Estado palestino."Lo que importa aquí no es que España tenga reconocido al Estado palestino, sino lo que la comunidad internacional reconozca, en el sentido de terminar los litigios en los tribunales internacionales, para empezar en el Tribunal de Justicia Internacional, dependiente de Naciones Unidas. Solo así Palestina tendrá sus aguas territoriales", explica a Sputnik Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la universidad CEU San Pablo de Madrid, que basa en este motivo la renuencia del Gobierno español a escoltar de cerca a la flotilla.

