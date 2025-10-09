https://noticiaslatam.lat/20251009/fuerzas-rusas-golpean-la-infraestructura-portuaria-y-energetica-ucraniana-en-un-dia-de-combates-1167326779.html

Fuerzas rusas golpean la infraestructura portuaria y energética ucraniana en un día de combates

Fuerzas rusas golpean la infraestructura portuaria y energética ucraniana en un día de combates

En la última jornada, Rusia asestó golpes contra instalaciones portuarias, la infraestructura energética y depósitos de combustible que abastecían actividades... 09.10.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, al igual que puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las FFAA de Rusia neutralizaron tres carros de combate, incluido un Leopard de fabricación alemana, 16 vehículos blindados, entre ellos tres de transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que un Senator canadiense.A su vez, durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 112 drones.

