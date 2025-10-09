https://noticiaslatam.lat/20251009/fuerzas-rusas-golpean-la-infraestructura-portuaria-y-energetica-ucraniana-en-un-dia-de-combates-1167326779.html
Fuerzas rusas golpean la infraestructura portuaria y energética ucraniana en un día de combates
Fuerzas rusas golpean la infraestructura portuaria y energética ucraniana en un día de combates
En la última jornada, Rusia asestó golpes contra instalaciones portuarias, la infraestructura energética y depósitos de combustible que abastecían actividades... 09.10.2025, Sputnik Mundo
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, al igual que puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las FFAA de Rusia neutralizaron tres carros de combate, incluido un Leopard de fabricación alemana, 16 vehículos blindados, entre ellos tres de transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que un Senator canadiense.A su vez, durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 112 drones.
Fuerzas rusas golpean la infraestructura portuaria y energética ucraniana en un día de combates
En la última jornada, Rusia asestó golpes contra instalaciones portuarias, la infraestructura energética y depósitos de combustible que abastecían actividades de las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, Ucrania perdió unos 1.450 militares, agregan desde el organismo.
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 125 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, al igual que puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
Las FFAA de Rusia neutralizaron tres carros de combate, incluido un Leopard de fabricación alemana, 16 vehículos blindados, entre ellos tres de transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que un Senator canadiense.
A su vez, durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 112 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 89.275 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.429 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.598 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.317 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.534 vehículos militares especiales.
