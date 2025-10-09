Fiscalía argentina ordena revisar teléfonos de Milei y otros involucrados en caso $LIBRA

Mundo
$LIBRA fue una divisa digital que Milei promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de este año, presentándola como una iniciativa que "se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos".Minutos después de promocionarla, ya cuando cerca de 40.000 compradores hicieron que su valor superara los 4.000 millones de dólares, el mandatario argentino borró la publicación y dijo que, cuando la difundió, no estaba enterado de los detalles del proyecto y por eso le quitaba su respaldo.Este hecho generó polémica en el país sudamericano y derivó en dos investigaciones, una realizada por una comisión especial del Congreso de Argentina y otra por el ministerio público.De acuerdo con documentos difundidos por medios locales, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico la "totalidad de las conversaciones" que los hermanos Milei tuvieron con funcionarios y empresarios involucrados en el caso.Entre ellos, se encuentra el empresario Mauricio Novelli, un famoso trader vinculado al presidente argentino, y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores.Según las publicaciones, la búsqueda se aplicará en todas las conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea o de texto de los móviles, así como en todas las redes sociales existentes. También se solicitó la recuperación de información borrada para su análisis.Además de esta información, también solicitará todos los datos de geolocalización de los investigados, principalmente entre los días que van del 13 al 16 de febrero, y entre el 12 y el 19 de julio de este año.La investigación alcanza al empresario Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, quien días antes del lanzamiento de $LIBRA, afirmó ser un asesor de Javier Milei para proyectos que buscaban "acelerar el desarrollo tecnológico argentino", y Julio Peh, fundador de KIP Protocol y uno de los principales patrocinadores de la criptomoneda.Cabe señalar que, además del teléfono de Davis, los celulares de otros dos empresarios vinculados al caso, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ya están en manos de las autoridades argentinas.La petición se realiza una semana después de que la comisión que investiga el caso en el Congreso de Argentina insistió en la necesidad de que Karina Milei se presente a declarar, ya que ha faltado a dos citatorios parlamentarios.Los integrantes de este órgano votaron a favor de que sea la secretaria general de la Presidencia quien defina el día en el que la comisión pueda ir a su domicilio para registrar su declaración.
El fiscal argentino, Eduardo Taiano, solicitó la revisión y análisis de los teléfonos celulares del mandatario de Argentina, Javier Milei, y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como parte de las investigaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA.
$LIBRA fue una divisa digital que Milei promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de este año, presentándola como una iniciativa que "se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos".
Minutos después de promocionarla, ya cuando cerca de 40.000 compradores hicieron que su valor superara los 4.000 millones de dólares, el mandatario argentino borró la publicación y dijo que, cuando la difundió, no estaba enterado de los detalles del proyecto y por eso le quitaba su respaldo.
Este hecho generó polémica en el país sudamericano y derivó en dos investigaciones, una realizada por una comisión especial del Congreso de Argentina y otra por el ministerio público.
De acuerdo con documentos difundidos por medios locales, el fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico la "totalidad de las conversaciones" que los hermanos Milei tuvieron con funcionarios y empresarios involucrados en el caso.
Entre ellos, se encuentra el empresario Mauricio Novelli, un famoso trader vinculado al presidente argentino, y Sergio Morales, extitular de la Comisión Nacional de Valores.
Según las publicaciones, la búsqueda se aplicará en todas las conversaciones de aplicaciones de mensajería instantánea o de texto de los móviles, así como en todas las redes sociales existentes. También se solicitó la recuperación de información borrada para su análisis.

La solicitud detalla que en dichas conversaciones se buscarán conceptos clave como "cripto", "crypto", "criptomoneda", "token", "libra", "$libra", "Casa Rosada", "gobierno", "olivos", "Milei", "presidente", "Karina Milei", entre otras que podrían estar vinculadas al caso.

Además de esta información, también solicitará todos los datos de geolocalización de los investigados, principalmente entre los días que van del 13 al 16 de febrero, y entre el 12 y el 19 de julio de este año.
La investigación alcanza al empresario Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, quien días antes del lanzamiento de $LIBRA, afirmó ser un asesor de Javier Milei para proyectos que buscaban "acelerar el desarrollo tecnológico argentino", y Julio Peh, fundador de KIP Protocol y uno de los principales patrocinadores de la criptomoneda.
Cabe señalar que, además del teléfono de Davis, los celulares de otros dos empresarios vinculados al caso, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ya están en manos de las autoridades argentinas.
La petición se realiza una semana después de que la comisión que investiga el caso en el Congreso de Argentina insistió en la necesidad de que Karina Milei se presente a declarar, ya que ha faltado a dos citatorios parlamentarios.
Los integrantes de este órgano votaron a favor de que sea la secretaria general de la Presidencia quien defina el día en el que la comisión pueda ir a su domicilio para registrar su declaración.
