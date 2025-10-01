https://noticiaslatam.lat/20251001/asi-es-como-costa-rica-puede-evitar-una-crisis-con-el-fentanilo-como-la-que-vive-eeuu-1167042815.html

Así es como Costa Rica puede evitar una crisis con el fentanilo como la que vive EEUU

Uno de los principales errores de Estados Unidos para resolver la crisis de fentanilo fue esperar demasiado para combinar esfuerzos entre las autoridades...

La presencia del opioide sintético cuya potencia es 50 veces superior a la de la heroína se ha convertido en un motivo de preocupación para las autoridades de Costa Rica, informa el medio.Y recuerda que, a comienzos de 2024, el director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, aseguró que, de continuar la tendencia reciente, el fentanilo podría desplazar a la marihuana y la cocaína como droga de primer uso en Costa Rica.Con base en cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el rotativo detalla que, en lo que va de 2025, se han registrado nueve muertes de personas con fentanilo en el cuerpo. Si bien lo anterior no quiere decir que hayan fallecido a causa del estupefaciente, la droga volvió a estar en el centro de la conversación el 11 de septiembre, resalta La Nación, tras la emisión de una alerta sanitaria por parte del Ministerio de Salud costarricense. El medio añade que, en los últimos meses, el Ministerio Público registró un "aumento sustancial de investigaciones sobre medicamentos psicotrópicos". A la luz del caso estadounidense, país en el que solo el año pasado se registraron 48.422 muertes por sobredosis de fentanilo, el director ejecutivo en el Medio Oeste del programa Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (Hidta, por sus siglas en inglés), Daniel Neill, habló con el diario sobre la probabilidad de que Costa Rica experimente una crisis como la de EEUU y qué puede hacer para evitar dicho escenario. De esa manera, el experto sostuvo que uno de los principales errores de Washington fue esperar demasiado para combinar esfuerzos entre las autoridades policiales y de salud, toda vez que, en el país norteamericano, "durante mucho tiempo, no se trabajó con el Departamento de Salud". "Es un concepto nuevo dentro de los últimos años para las fuerzas de la ley, el de comenzar a derribar ese muro y a trabajar con ellos", ponderó Neill. A decir del experto, las instituciones de salud se encargan de recolectar información más detallada sobre los reportes de sobredosis, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el OIJ y el Ministerio Público de Costa Rica deberían tener acceso inmediato a dichas cifras. Otro aspecto a considerar, según la fuente, es que los médicos forenses reciban capacitación para identificar con "mayor certeza" indicios de sobredosis. Adicionalmente, el directivo distinguió que, en contraste con EEUU, en donde es compleja la coordinación de 50 estados, en Costa Rica las instituciones están más centralizadas y es más sencillo que colaboren entre sí.

