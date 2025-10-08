https://noticiaslatam.lat/20251008/buena-o-mala-opcion-este-es-el-posible-escenario-si-se-reduce-el-numero-de-legisladores-en-ecuador-1167265926.html

¿Buena o mala opción? Este es el posible escenario si se reduce el número de legisladores en Ecuador

Recientemente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio a conocer que en su propuesta de consulta popular, en la que se incluirá una pregunta sobre el... 08.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con medios locales, la propuesta podría modificar el artículo 118 de la Constitución ecuatoriana, con lo que pasarían de 151 a 73 legisladores en el recinto."El argumento gubernamental es que existe una distorsión en la representatividad que vulnera la igualdad del voto de los electores. Es por eso que plantea reducir los escaños provinciales fijos a uno. Es decir, las 11 provincias más pequeñas tendrían un solo representante de un partido o movimiento político. A excepción de los migrantes que, pese a tener una representación de apenas 125.000 registrados, mantendrán seis legisladores, dos por cada circunscripción", destacó el portal ecuatoriano Primicias.Esto se decidirá, de acuerdo con la Corte Constitucional, el domingo 16 de noviembre, junto con otras propuestas como si se crea una nueva Asamblea Constituyente, la instalación de bases militares extranjeras o el retiro del financiamiento público a organizaciones políticas.No obstante, de acuerdo con dirigentes políticos ecuatorianos consultados por el diario local El Universo, esto perjudicaría a la nación.Según Primicias, desde 1979, Ecuador ha incrementado gradualmente su número de legisladores, que pasó de 69 a 151."Y según los argumentos del presidente Noboa, para 2030 la población alcanzará los 18,4 millones de personas, por lo que los asambleístas aumentarían a 162, a partir de 2033. Por eso, su propuesta busca reducir la cifra a 73 legisladores: 10 nacionales, 57 provinciales (uno por provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes) y seis por el exterior", ponderó.En caso de aprobarse este ajuste, los cambios serían visibles hasta los comicios legislativos de 2029, pero esto podría entrar en vigor antes si, en la consulta popular, se determina la creación de una nueva Asamblea Nacional.

