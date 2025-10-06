La política arancelaria de Washington empieza a impactar en el bolsillo de los consumidores de EEUU
© AP Photo / Andres KudackiUn supermercado en Manhattan, Nueva York, EEUU (imagen referencial)
Los gravámenes a las importaciones impuestos por el Gobierno de EEUU están provocando el aumento de precios en una variedad de bienes de consumo, desde latas de sopa hasta piezas de automóviles, según afirma el diario 'Financial Times'.
De acuerdo con el medio, las empresas estadounidenses, luego de absorber inicialmente los costos, han comenzado a trasladar la carga arancelaria a los consumidores tras agotar sus inventarios.
Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales confirman esta tendencia, mostrando que, desde febrero hasta agosto, los precios de productos mayormente importados como equipos de audio subieron un 14%, ítems de vestimenta un 8% y las herramientas un 5%.
Un estudio de Telsey Advisory Group confirmó que los minoristas han subido los precios en numerosos artículos de "línea suave" (como camisetas) y "línea dura" (como lavavajillas), lo que subraya el impacto directo de los aranceles a las importaciones impuestos por Washington, con el argumento de defender la producción nacional y la mano de obra local.
Una encuesta reciente del Instituto para la Gestión del Suministro (ISM) reveló crecientes preocupaciones arancelarias en sectores amplios como alimentos, construcción y servicios públicos.
Un ejecutivo de bienes raíces que participó en la encuesta, citado por la nota del medio, resumió el consenso del informe, afirmando que los aranceles "continúan inyectando un nivel innecesario de incertidumbre en la economía en general" y que los costos están comenzando a subir ahora que las medidas arancelarias entraron en efecto.
