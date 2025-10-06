https://noticiaslatam.lat/20251006/inteligencia-rusa-londres-prepara-un-ataque-de-falsa-bandera-en-un-puerto-europeo-para-culpar-a-1167222242.html
Londres prepara ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, reporta la inteligencia rusa
Londres prepara ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, reporta la inteligencia rusa
Según el plan de los británicos, un grupo de "traidores rusos que luchan del lado de Ucrania" debe llevar a cabo un ataque en uno de los puertos europeos.
Saboteadores, que deben llevar a cabo un ataque contra un buque de guerra ucraniano o uno civil como parte del ataque de falsa bandera, ya han llegado al Reino Unido para recibir entrenamiento, precisa el documento.De acuerdo con el SVR, en Londres están furiosos por el hecho de que los esfuerzos británicos de muchos años por lograr una "derrota estratégica" de Rusia fracasen, por lo que desarrollan un nuevo ataque de falsa bandera.
Londres prepara ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, reporta la inteligencia rusa
10:05 GMT 06.10.2025
Según el plan de los británicos, un grupo de "traidores rusos que luchan del lado de Ucrania" debe llevar a cabo un ataque en uno de los puertos europeos. Tras el 'descubrimiento de los terroristas', Londres tiene previsto anunciar que actuaban supuestamente "por orden de Moscú", denuncia el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).
"El plan de Londres se basa en que la élite política europea, obsesionada con la rusofobia, se tragará con gusto la mentira sobre los 'agentes maliciosos del Kremlin' para justificar la necesidad de seguir aumentando la ayuda militar a Ucrania
y la militarización de la 'Europa unida' para luchar contra la supuesta 'agresión rusa'", reza el comunicado del SVR.
Saboteadores, que deben llevar a cabo un ataque contra un buque de guerra ucraniano o uno civil como parte del ataque de falsa bandera, ya han llegado al Reino Unido para recibir entrenamiento, precisa el documento.
De acuerdo con el SVR, en Londres están furiosos por el hecho de que los esfuerzos británicos de muchos años por lograr una "derrota estratégica" de Rusia fracasen, por lo que desarrollan un nuevo ataque de falsa bandera.
