https://noticiaslatam.lat/20251006/inteligencia-rusa-londres-prepara-un-ataque-de-falsa-bandera-en-un-puerto-europeo-para-culpar-a-1167222242.html

Londres prepara ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, reporta la inteligencia rusa

Londres prepara ataque de falsa bandera en Europa para culpar a Rusia, reporta la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Según el plan de los británicos, un grupo de "traidores rusos que luchan del lado de Ucrania" debe llevar a cabo un ataque en uno de los puertos europeos. Tras... 06.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-06T10:05+0000

2025-10-06T10:05+0000

2025-10-06T10:36+0000

defensa

reino unido

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

ataque de falsa bandera

servicio de inteligencia exterior de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/06/1167222045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25dda2b58bc437c63a95c50b761e08ac.jpg

Saboteadores, que deben llevar a cabo un ataque contra un buque de guerra ucraniano o uno civil como parte del ataque de falsa bandera, ya han llegado al Reino Unido para recibir entrenamiento, precisa el documento.De acuerdo con el SVR, en Londres están furiosos por el hecho de que los esfuerzos británicos de muchos años por lograr una "derrota estratégica" de Rusia fracasen, por lo que desarrollan un nuevo ataque de falsa bandera.

https://noticiaslatam.lat/20250930/kiev-esta-preparando-una-nueva-provocacion-de-alto-perfil-1167022569.html

reino unido

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, ataque de falsa bandera, servicio de inteligencia exterior de rusia