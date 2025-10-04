https://noticiaslatam.lat/20251004/rusia-derriba-314-drones-y-abate-hasta-1460-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1167175061.html

Rusia derriba 314 drones y abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 314 drones y abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates

04.10.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.Las tropas rusas alcanzaron una estación radar AN/TPQ-50, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, todos ellos de fabricación estadounidense, también un Mastiff de producción británica y un Cobra turco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 314 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

