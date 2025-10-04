https://noticiaslatam.lat/20251004/rusia-derriba-314-drones-y-abate-hasta-1460-militares-ucranianos-en-una-jornada-de-combates--1167175061.html
Rusia derriba 314 drones y abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba 314 drones y abate hasta 1.460 militares ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido y Turquía, así como asestaron golpes contra infraestructuras militares de Ucrania
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.Las tropas rusas alcanzaron una estación radar AN/TPQ-50, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, todos ellos de fabricación estadounidense, también un Mastiff de producción británica y un Cobra turco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 314 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido y Turquía, así como asestaron golpes contra infraestructuras militares de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa de Rusia. Además, las tropas rusas derribaron 314 drones. Kiev perdió hasta 1.460 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 450 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas que abastecían a las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, lugares de lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 143 zonas", comunican desde la entidad castrense.
Las tropas rusas alcanzaron una estación radar AN/TPQ-50, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, todos ellos de fabricación estadounidense, también un Mastiff de producción británica y un Cobra turco.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 314 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 88.028 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.351 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.176 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.185 vehículos militares especiales.
