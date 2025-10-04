https://noticiaslatam.lat/20251004/la-industria-del-entretenimiento-en-los-angeles-esta-en-una-espiral-descendente-1167161141.html

La industria del entretenimiento en Los Ángeles "está en una espiral descendente"

La industria del entretenimiento en Los Ángeles "está en una espiral descendente"

Sputnik Mundo

Desde que terminaron las huelgas de actores y guionistas en 2023, la fuente de trabajo en Hollywood "se evapora, los negocios cierran, los residentes de larga... 04.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-04T06:32+0000

2025-10-04T06:32+0000

2025-10-04T06:32+0000

internacional

sociedad

eeuu

los ángeles

hollywood

cine

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/05/1143373514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04b02b5990c83e7a84f20645a541992.jpg

De acuerdo con el diario estadounidense, que cita datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, a finales del año pasado, unas 100.000 personas trabajaban en la industria cinematográfica del condado de Los Ángeles. Dos años antes eran 142.000.Además, el artículo cita a la firma de datos ProdPro, la cual señala que en 2024 se iniciaron en Estados Unidos casi un 30% menos de películas y series con presupuestos de al menos 40 millones de dólares con respecto a 2022. "Este es el primer año desde 1989 que no he tenido una serie en la que trabajar. Miro a mi alrededor y veo a tanta gente que está sufriendo gravemente", le dijo al medio Pixie Wespiser, productora de 62 años que ha trabajado en 36 series de televisión.Según la publicación, la razón principal es que la capital del cine está produciendo menos porque no se ha recuperado del cierre de las salas de cine durante la pandemia. Además, la desaceleración del streaming y el recorte de las inversiones tras las huelgas.

https://noticiaslatam.lat/20250505/eeuu-impondra-aranceles-hasta-contra-el-cine-porque-hollywood-esta-siendo-devastado-1162353115.html

eeuu

los ángeles

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, eeuu, los ángeles, hollywood, cine