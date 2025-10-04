Mundo
La industria del entretenimiento en Los Ángeles "está en una espiral descendente"
La industria del entretenimiento en Los Ángeles "está en una espiral descendente"
Desde que terminaron las huelgas de actores y guionistas en 2023, la fuente de trabajo en Hollywood "se evapora, los negocios cierran, los residentes de larga... 04.10.2025, Sputnik Mundo
La industria del entretenimiento en Los Ángeles "está en una espiral descendente"

Desde que terminaron las huelgas de actores y guionistas en 2023, la fuente de trabajo en Hollywood "se evapora, los negocios cierran, los residentes de larga se van y el corazón de la clase media creativa de Los Ángeles pende de un hilo", escribe el diario 'The Wall Street Journal'.

"La industria del entretenimiento está en una espiral descendente que comenzó a la par de que las huelgas duales de actores y escritores terminaron en 2023", señala el medio.

De acuerdo con el diario estadounidense, que cita datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, a finales del año pasado, unas 100.000 personas trabajaban en la industria cinematográfica del condado de Los Ángeles. Dos años antes eran 142.000.
Además, el artículo cita a la firma de datos ProdPro, la cual señala que en 2024 se iniciaron en Estados Unidos casi un 30% menos de películas y series con presupuestos de al menos 40 millones de dólares con respecto a 2022.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2025
Internacional
EEUU impondrá aranceles hasta contra el cine porque "Hollywood está siendo devastado"
5 de mayo, 04:01 GMT
"Este es el primer año desde 1989 que no he tenido una serie en la que trabajar. Miro a mi alrededor y veo a tanta gente que está sufriendo gravemente", le dijo al medio Pixie Wespiser, productora de 62 años que ha trabajado en 36 series de televisión.
Según la publicación, la razón principal es que la capital del cine está produciendo menos porque no se ha recuperado del cierre de las salas de cine durante la pandemia. Además, la desaceleración del streaming y el recorte de las inversiones tras las huelgas.
