Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio

A partir del 1 de octubre, China introdujo la nueva visa K, la cual solo está sujeta a ciertos requisitos de edad, formación académica y experiencia laboral sin requerir un empleador nacional ni una entidad invitante.
Esta nueva visa significa que la facilitación de permisos en China se ha ampliado aún más, mostrando al mundo un país más abierto y seguro en la nueva era, señaló el diario Global Times en un editorial.
Hoy en día, abundó el texto, la movilidad global del talento muestra nuevas características y tendencias, ya que los flujos de talento unidireccionales ha sido reemplazado por redes diversificadas y bidireccionales.
Y es que, según cifras recopiladas por el medio, el número de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó los 281 millones en 2020, frente a los 173 millones del año 2000.
Así, de acuerdo con el medio, la implementación de la visa K es una práctica concreta de la apertura institucional de China, debido a que la política brinda comodidad a los jóvenes profesionales extranjeros en ciencia y tecnología que llegan a China, a la vez que refleja la naturaleza sistemática y progresista de la estrategia de talento del gigante asiático.
"Se trata de algo más que un ajuste técnico: también es una medida estratégica para la participación de China en la gobernanza global del talento (...). En la futura competencia global, los flujos de talento transfronterizo son una fuerza vital que impulsa el progreso tecnológico y el crecimiento económico", destacó el editorial.
De acuerdo con el diario, en una era marcada por el cambio tecnológico, la transformación demográfica y la creciente incertidumbre geopolítica, el talento no solo es un activo estratégico, sino también una medida de la capacidad nacional.