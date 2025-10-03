https://noticiaslatam.lat/20251003/visa-k-en-china-fomentara-el-talento-e-impulsara-el-progreso-tecnologico-y-economico-segun-medio-1167133804.html

Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio

Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio

Esta nueva visa significa que la facilitación de permisos en China se ha ampliado aún más, mostrando al mundo un país más abierto y seguro en la nueva era, señaló el diario Global Times en un editorial.Hoy en día, abundó el texto, la movilidad global del talento muestra nuevas características y tendencias, ya que los flujos de talento unidireccionales ha sido reemplazado por redes diversificadas y bidireccionales. "El rápido ascenso de los países asiáticos en los rankings globales de competitividad del talento indica que el panorama global en ese ámbito está en proceso de reestructuración (...). China está creando nuevas oportunidades para el talento global. Aceptar [a los profesionistas] con una actitud más abierta es, por lo tanto, una opción inevitable para el empoderamiento mutuo", subrayó.Así, de acuerdo con el medio, la implementación de la visa K es una práctica concreta de la apertura institucional de China, debido a que la política brinda comodidad a los jóvenes profesionales extranjeros en ciencia y tecnología que llegan a China, a la vez que refleja la naturaleza sistemática y progresista de la estrategia de talento del gigante asiático."Se trata de algo más que un ajuste técnico: también es una medida estratégica para la participación de China en la gobernanza global del talento (...). En la futura competencia global, los flujos de talento transfronterizo son una fuerza vital que impulsa el progreso tecnológico y el crecimiento económico", destacó el editorial.De acuerdo con el diario, en una era marcada por el cambio tecnológico, la transformación demográfica y la creciente incertidumbre geopolítica, el talento no solo es un activo estratégico, sino también una medida de la capacidad nacional."En este contexto, China está acogiendo al talento global con una actitud más abierta a través de políticas como la visa K (...). Antaño, países como Estados Unidos se consideraban el "destino final" de los flujos globales de talento. Hoy, China también se está convirtiendo en un centro de talento internacional", agregó el texto.

