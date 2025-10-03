Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251003/visa-k-en-china-fomentara-el-talento-e-impulsara-el-progreso-tecnologico-y-economico-segun-medio-1167133804.html
Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio
Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio
Sputnik Mundo
A partir del 1 de octubre, China introdujo la nueva visa K, la cual solo está sujeta a ciertos requisitos de edad, formación académica y experiencia laboral... 03.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-03T07:08+0000
2025-10-03T07:08+0000
internacional
política
china
eeuu
global times
talento
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158954844_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_4cb1b500cab4202f0139252eb488976b.jpg
Esta nueva visa significa que la facilitación de permisos en China se ha ampliado aún más, mostrando al mundo un país más abierto y seguro en la nueva era, señaló el diario Global Times en un editorial.Hoy en día, abundó el texto, la movilidad global del talento muestra nuevas características y tendencias, ya que los flujos de talento unidireccionales ha sido reemplazado por redes diversificadas y bidireccionales. "El rápido ascenso de los países asiáticos en los rankings globales de competitividad del talento indica que el panorama global en ese ámbito está en proceso de reestructuración (...). China está creando nuevas oportunidades para el talento global. Aceptar [a los profesionistas] con una actitud más abierta es, por lo tanto, una opción inevitable para el empoderamiento mutuo", subrayó.Así, de acuerdo con el medio, la implementación de la visa K es una práctica concreta de la apertura institucional de China, debido a que la política brinda comodidad a los jóvenes profesionales extranjeros en ciencia y tecnología que llegan a China, a la vez que refleja la naturaleza sistemática y progresista de la estrategia de talento del gigante asiático."Se trata de algo más que un ajuste técnico: también es una medida estratégica para la participación de China en la gobernanza global del talento (...). En la futura competencia global, los flujos de talento transfronterizo son una fuerza vital que impulsa el progreso tecnológico y el crecimiento económico", destacó el editorial.De acuerdo con el diario, en una era marcada por el cambio tecnológico, la transformación demográfica y la creciente incertidumbre geopolítica, el talento no solo es un activo estratégico, sino también una medida de la capacidad nacional."En este contexto, China está acogiendo al talento global con una actitud más abierta a través de políticas como la visa K (...). Antaño, países como Estados Unidos se consideraban el "destino final" de los flujos globales de talento. Hoy, China también se está convirtiendo en un centro de talento internacional", agregó el texto.
https://noticiaslatam.lat/20250622/1163701147.html
china
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158954844_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_dd3dc188dcd8a76db1335f74f8ec9e6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, china, eeuu, global times, talento
política, china, eeuu, global times, talento

Visa K en China fomentará el talento e "impulsará el progreso tecnológico y económico", según medio

07:08 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Adek BerryBandera de China
Bandera de China - Sputnik Mundo, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Adek Berry
Síguenos en
A partir del 1 de octubre, China introdujo la nueva visa K, la cual solo está sujeta a ciertos requisitos de edad, formación académica y experiencia laboral sin requerir un empleador nacional ni una entidad invitante.
Esta nueva visa significa que la facilitación de permisos en China se ha ampliado aún más, mostrando al mundo un país más abierto y seguro en la nueva era, señaló el diario Global Times en un editorial.
Hoy en día, abundó el texto, la movilidad global del talento muestra nuevas características y tendencias, ya que los flujos de talento unidireccionales ha sido reemplazado por redes diversificadas y bidireccionales.

Y es que, según cifras recopiladas por el medio, el número de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó los 281 millones en 2020, frente a los 173 millones del año 2000.

"El rápido ascenso de los países asiáticos en los rankings globales de competitividad del talento indica que el panorama global en ese ámbito está en proceso de reestructuración (...). China está creando nuevas oportunidades para el talento global. Aceptar [a los profesionistas] con una actitud más abierta es, por lo tanto, una opción inevitable para el empoderamiento mutuo", subrayó.
‍ China acapara la mayoría de las mejores universidades del mundo para hacer investigaciones
22 de junio, 07:03 GMT
Así, de acuerdo con el medio, la implementación de la visa K es una práctica concreta de la apertura institucional de China, debido a que la política brinda comodidad a los jóvenes profesionales extranjeros en ciencia y tecnología que llegan a China, a la vez que refleja la naturaleza sistemática y progresista de la estrategia de talento del gigante asiático.
"Se trata de algo más que un ajuste técnico: también es una medida estratégica para la participación de China en la gobernanza global del talento (...). En la futura competencia global, los flujos de talento transfronterizo son una fuerza vital que impulsa el progreso tecnológico y el crecimiento económico", destacó el editorial.
De acuerdo con el diario, en una era marcada por el cambio tecnológico, la transformación demográfica y la creciente incertidumbre geopolítica, el talento no solo es un activo estratégico, sino también una medida de la capacidad nacional.
"En este contexto, China está acogiendo al talento global con una actitud más abierta a través de políticas como la visa K (...). Antaño, países como Estados Unidos se consideraban el "destino final" de los flujos globales de talento. Hoy, China también se está convirtiendo en un centro de talento internacional", agregó el texto.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала