Un ritual ancestral de vida y conservación: las tortugas llegan masivamente a Nicaragua | Video

En el Pacífico sur de Nicaragua, miles de tortugas de paslama emergen del océano para cumplir con un rito milenario: desovar en la arena caliente de la playa... 03.10.2025

Sputnik presenció el arribo de este reptil marino en la playa situada en el municipio de San Juan del Sur, del departamento de Rivas (suroeste), donde se registran las oleadas de miles de tortugas entre julio y enero, detalló Yuri Aguirre, especialista en biodiversidad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).El proceso comienza lentamente, incluso horas antes del desove. "En la tarde, ellas comienzan a hacer algo que llamamos 'el cabeceo'. Se asoman a la superficie para observar el entorno. Cuando cae la noche y todo está oscuro, empiezan a salir a la playa", agregó el experto.El uso de luces artificiales está estrictamente prohibido durante esta temporada. "La luz blanca las desorienta y las hace regresar al mar. Por eso, monitoreamos con luz roja y [con] absoluto cuidado", añadió.En peligro de extinciónPlaya La Flor es uno de los dos sitios en Nicaragua, donde puede observarse el arribo y reproducción de las tortugas de paslama, una especie en peligro de extinción. El segundo destino es la reserva de Chacocente, ubicada en la costa del oriental departamento de Carazo.Una vez en la playa, cada tortuga cava un nido, deposita entre 60 y 120 huevos, y los cubre cuidadosamente con arena antes de regresar al mar. El proceso completo puede durar más de una hora, expuso Aguirre.La arena de estos refugios se convierte en el vientre natural de los tortuguillos, que pasan bajo la superficie de la playa por varias semanas hasta su nacimiento, para evitar la depredación de esta especie.Pero la tarea no termina ahí. Los especialistas trasladan algunos nidos a viveros artificiales para garantizar mejores condiciones de incubación, bajo el resguardo de militares y policías.La eclosión de los huevos ocurre unos 45 días después del desove. Las crías corren instintivamente hacia el mar, iniciando así una carrera por la supervivencia, bajo la mirada de cientos de personas que se reúnen para presenciar este espectáculo de la naturaleza en Nicaragua.Una experiencia impresionanteMientras las tortugas avanzaban hacia la arena en el refugio La Flor, decenas de visitantes aguardaban en silencio el momento del desove, ocurrido el 30 de septiembre."Es todo un viaje para las tortugas pero, para mí, es una experiencia absolutamente impresionante", expresó Lee Zhang, un turista de Shanghái, China, en su primera experiencia ante este tipo de fenómenos.El Refugio de Vida Silvestre La Flor no solo es hogar de tortugas, también es el hábitat de especies como la lora nuca amarilla, coyotes y monos leoncillos, lo que lo convierte en un ecosistema de alta biodiversidad.La tarea de conservación de este lugar recae en la alcaldía de San Juan del Sur. Su edil, Estela Morales, expuso a Sputnik la responsabilidad que tiene su municipalidad en la liberación de los tortuguillos, para que logren un hogar seguro en las aguas del océano Pacífico en esta región latinoamericana."En esta parte del año muchos [visitantes] se preparan para venir a hacer las liberaciones, cuando los tortuguillos están chiquititos y lo vienen a poner en la playa para que puedan enrumbar una vida", refirió Morales.Aunque la especie predominante de las arribadas de tortugas en Nicaragua es la paslama, el refugio La Flor también es el hábitat de anidaciones esporádicas de tortuga torita (Chelonia mydas) y, en casos muy raros, la tortuga tora, una de las que está en mayor peligro de extinción.

