El volcán Masaya: un exitoso destino turístico extremo de Nicaragua

El volcán Masaya: un exitoso destino turístico extremo de Nicaragua | Video

Sputnik Mundo

29.08.2025

Sputnik visitó el parque Nacional Volcán Masaya, localizado a 22 kilómetros al sur de Managua, tras la reapertura de su mirador en la Plaza de Oviedo, desde donde se aprecia una elevada pluma de gases sulfurosos del humeante cráter Santiago durante el día, y el rojo incandescente de su lava al anochecer."Es un lugar espectacular; es un paisaje maravilloso venir a ver lo que es Nicaragua. He venido tres veces, es fascinante", expresó Winder Vásquez, habitante del departamento de Masaya, quien fue consultado por Sputnik cuando aprovechaba para hacerse una fotografía familiar en el borde del Santiago.El volcán Masaya ofrece a sus visitantes una experiencia multisensorial que atrapa al turista con el olor a azufre de su respiradero, el paisaje inclinado de sus paredes petrificadas de lava y el chirrido de miles de chocoyos, las aves que anidan en las rocas del coloso adaptadas a condiciones de gases tóxicos y altas temperaturas.Este complejo, compuesto por dos volcanes y cinco cráteres, es un área protegida administrada por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena) nicaragüense y es referido como uno de los escenarios extremos de este país centroamericano.Lago de lavaEl Masaya es uno de los siete volcanes activos de Nicaragua. Es un complejo con una caldera de 54 kilómetros cuadrados, que alberga los cráteres San Fernando, San Pedro, San Juan, Nindirí y Santiago, el único respiradero activo. Tiene una veintena de procesos eruptivos registrados desde 1520, con el establecimiento de la colonia.No obstante, la existencia de lava incandescente observada desde la superficie hasta el interior del volcán data desde la época precolombina. La "puerta del infierno", como le llamaron los españoles, que documentaron desde sacrificios de humanos, lanzados a las entrañas de la "boca de fuego", hasta exorcismos ejecutados por los colonizadores que afamaron aún más este destino.Un "lago de lava" fue observado oficialmente en diciembre de 2015 en el cráter Santiago del volcán Masaya, un fenómeno que se presentó con el flujo desde la cámara magmática hasta la superficie. Sin embargo, los registros históricos de la época colonial indican que este magma fundido estuvo en el cráter Nindirí y el flujo migró hacia el Santiago en el último siglo.Debido a la ocurrencia de derrumbes en las paredes del coloso el lago de lava quedó oculto desde marzo de 2024 hasta julio de este año, cuando se reabrió el mirador para observar el fenómeno durante las noches despejadas del mal tiempo, manifestó a Sputnik Carlos Balladares, responsable del parque Nacional Volcán Masaya."Nicaragua tiene un lago de lava, de los siete lagos de lava que existen en todo el mundo, el cual ha estado en un proceso donde hemos podido apreciarlo y seguimos apreciando parte de sus elementos. Las familias nicaragüenses y los visitantes extranjeros están viniendo después de las 4:30 de la tarde a observar ese fenómeno y a deleitarse de toda la naturaleza", declaró Balladares.Un "deleite" para turistasObservar este fenómeno de la naturaleza es un gozo para los visitantes que tienen la oportunidad de convivir con la biodiversidad de este parque, donde se han identificado 159 especies de aves, 55 ejemplares de mamíferos, 32 tipos de reptiles, 13 variedades de peces y ocho categorías de anfibios y reptiles, de acuerdo con el funcionario nicaragüense.Entre los mamíferos que viven en el bosque "fragmentado" de este volcán están el coyote, venado, guatuso, guardatinaja, ocelote y el yaguarundí, que son monitoreados por cámaras trampas instaladas para el cuidado de estas especies animales.La planicie extensa de este volcán, tipo escudo, es aprovechada para visitar los circuitos, senderos y miradores que permiten observar una vegetación adaptada a altas temperaturas, al dióxido de carbono y a la lluvia ácida que cae en las zonas circundantes al coloso de 635 metros de altitud sobre el nivel del mar.Una laguna verde azulada, que reposa al norte de la grieta, completan este ecosistema donde son avistados los pericos del Pacífico centroamericanos, un loro de tamaño pequeño, cola larga y de un intenso color verde que habita en este lugar."[Hay] un mirador increíble que permite observar la laguna de Masaya, los túneles de lava que están en el extremo sur del cráter Santiago, que son únicos en todo Latinoamérica y principalmente, eso que escuchamos dentro del cráter, que son los famosos pericos del Pacífico y es una especie de ave que vive dentro de este cráter", enfatizó el especialista centroamericano.El parque Nacional Volcán Masaya recibe visitantes en el día y la noche, los que pueden permanecer solo cinco minutos en el borde del cráter, de acuerdo a un plan establecido ante el riesgo de una amenaza del coloso."Nosotros atendemos a la familia bajo un protocolo que nos permite disminuir los riesgos y estar con todo nuestro personal, para garantizar atención de calidad, comunicación directa con la familia de lunes a domingo", añadió Balladares.La emoción que provoca estar ante la boca de este coloso activo en Nicaragua no demerita la emoción, ni la fe de sus visitantes que buscan una experiencia extrema en la tierra de lagos y volcanes."Estas cosas existen porque hay un creador que formó este paisaje, cada vez que vengo sé que Dios está vivo. Me impresiona bastante", puntualizó la ciudadana nicaragüense María Luisa Hernández, consultada por Sputnik.

