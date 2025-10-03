Pese a escándalos, La Luz del Mundo cumple un siglo de vida

https://noticiaslatam.lat/20251003/pese-a-escandalos-la-luz-del-mundo-cumple-un-siglo-de-vida-1167120727.html

Próxima a cumplir 100 años de existencia, la iglesia La Luz del Mundo ha estado estrechamente vinculada al poder político en México debido a su influencia para... 03.10.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, la propia iglesia, presume tener más de un millón de miembros en México y más de seis millones alrededor del mundo.La fuerte presencia territorial de La Luz del Mundo en distritos electorales de Guadalajara, Jalisco (occidente), donde predominan sus fieles, le ha otorgado gran relevancia electoral a los políticos vinculados a ese culto y que militan en diversos partidos políticos.De esa manera, El Universal señala que, a nivel nacional, miembros de la iglesia militan en Morena, el Partido Verde Ecologista de México y, en Jalisco, se encuentran en Movimiento Ciudadano, partido gobernante.Además, enumera a Reyes Carmona, diputado por el Distrito 13 de Guanajuato, al lado del diputado federal morenista Favio Castellanos Polanco y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer, quien fundó la agrupación Humanismo Mexicano.Al mismo tiempo, resalta el medio, Castellanos Polanco militó previamente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó cargos en el gobierno municipal de Guadalajara, así como en el estatal de Jalisco.En tanto, García Almaguer se desempeñó en el Senado (cámara alta), en el Gobierno de Ciudad de México y en la alcaldía Cuajimalpa (poniente)."Otro encumbrado político de La Luz del Mundo es el exsenador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán, uno de los más activos impulsores de la reforma al Poder Judicial. Es hijo de Rogelio Zamora Barradas —exdiputado federal del PRI y actual obispo de esa iglesia— y hermano de Alma Zamora Guzmán, esposa de Naasón Joaquín García, detenida", rememora el texto.Si bien pertenecer a una religión o credo no es impedimento legal para participar en política en el país latinoamericano, el medio sostiene que "las alertas se encienden cuando se trata de La Luz del Mundo debido a los escándalos vinculados con sus tres patriarcas (Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Naasón Joaquín García) y por la devoción de sus fieles, pese a todo".Uno de los últimos corresponde a las acusaciones hechas por Estados Unidos contra miembros de la cúpula de la iglesia y a la detención de 38 de sus integrantes en un campo de entrenamiento paramilitar en Michoacán (occidente).Además, su líder religioso Naasón Joaquín García es investigado por presunto tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros en una corte del distrito sur de Nueva York.

