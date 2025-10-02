https://noticiaslatam.lat/20251002/rusia-y-ucrania-realizan-un-intercambio-de-prisioneros-de-guerra-1167099704.html

Rusia y Ucrania realizan un intercambio de prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania realizan un intercambio de prisioneros de guerra

Sputnik Mundo

Un grupo de 185 de militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregó... 02.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-02T12:11+0000

2025-10-02T12:11+0000

2025-10-02T12:22+0000

defensa

ucrania

seguridad

sociedad

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

canje de prisioneros

intercambio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/14/1163625910_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_1c1c953ee5f5b7b01943f4c958a66d34.jpg

Además, fueron repatriados 20 civiles rusos secuestrados por Ucrania, destacan desde el organismo. En la actualidad, los militares y civiles rusos retornados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde están recibiendo la asistencia psicológica y médica necesaria, así como tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias, aclaran desde la entidad castrense.Después, indica, serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en los establecimientos médicos del Ministerio de Defensa del país.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta Alianza bélica de 32 países y liderada por Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20250930/la-otan-lleva-un-mes-sin-financiar-la-compra-de-armas-para-ucrania-revelan-medios--1167030347.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, seguridad, sociedad, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, canje de prisioneros, intercambio