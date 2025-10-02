https://noticiaslatam.lat/20251002/rusia-y-ucrania-realizan-un-intercambio-de-prisioneros-de-guerra-1167099704.html
Rusia y Ucrania realizan un intercambio de prisioneros de guerra
Sputnik Mundo
Un grupo de 185 de militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregó...
Además, fueron repatriados 20 civiles rusos secuestrados por Ucrania, destacan desde el organismo. En la actualidad, los militares y civiles rusos retornados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde están recibiendo la asistencia psicológica y médica necesaria, así como tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias, aclaran desde la entidad castrense.Después, indica, serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en los establecimientos médicos del Ministerio de Defensa del país.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta Alianza bélica de 32 países y liderada por Estados Unidos.
ucrania
12:11 GMT 02.10.2025 (actualizado: 12:22 GMT 02.10.2025)
Un grupo de 185 de militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregó 185 de prisioneros de guerra de las FFAA ucranianas.
"De conformidad con los acuerdos entre Rusia y Ucrania alcanzados el 23 de julio de este año en Estambul, se han devuelto 185 militares rusos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev", señala el comunicado.
Además, fueron repatriados 20 civiles rusos secuestrados por Ucrania, destacan desde el organismo.
En la actualidad, los militares y civiles rusos retornados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde están recibiendo la asistencia psicológica y médica necesaria, así como tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias, aclaran desde la entidad castrense.
Después, indica, serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en los establecimientos médicos del Ministerio de Defensa del país.
30 de septiembre, 15:41 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial
con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio
cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este
.
Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente
por esta Alianza bélica de 32 países y liderada por Estados Unidos.
