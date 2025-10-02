https://noticiaslatam.lat/20251002/rusia-golpea-la-infraestructura-de-transporte-ucraniana-en-la-ultima-jornada-de-combates-1167094674.html
Rusia golpea la infraestructura de transporte ucraniana en la última jornada de combates
Rusia golpea la infraestructura de transporte ucraniana en la última jornada de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron una instalación de la infraestructura de transporte que garantizaba el funcionamiento de las empresas del complejo... 02.10.2025, Sputnik Mundo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167094511_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ecbcfcf2a5119e630dfdf7c5e60c3106.jpg
Además, en las últimas 24 horas, Rusia asestó golpes contra fábricas y talleres de drones de largo alcance y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra dos carros de combate y 11 vehículos blindados, incluidos tres Humvee y dos Bradley de fabricación estadounidense, según se desprende del informe diario del ente castrense ruso.La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense y derribó 142 aeronaves no tripuladas, durante la última jornada.
ucrania
Las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron una instalación de la infraestructura de transporte que garantizaba el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 1.510 soldados, agregaron desde el organismo.
Además, en las últimas 24 horas, Rusia asestó golpes contra fábricas y talleres de drones de largo alcance y depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.
En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 515 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 235 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra dos carros de combate y 11 vehículos blindados, incluidos tres Humvee y dos Bradley de fabricación estadounidense, según se desprende del informe diario del ente castrense ruso.
La defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense y derribó 142 aeronaves no tripuladas, durante la última jornada.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.644 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.327 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.115 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 43.055 vehículos militares especiales.
