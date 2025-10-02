https://noticiaslatam.lat/20251002/la-institucion-financiera-mas-antigua-de-latinoamerica-se-va-a-huelga-que-pasara-con-los-empenos-1167090702.html

La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?

La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?

Trabajadores de la casa de empeño más importante del país latinoamericano iniciaron este 1 de octubre una huelga nacional, al denunciar incumplimientos en el...

La huelga, que es la segunda que estalla en menos de dos años, incluye el freno de actividades en más de 300 sucursales de la casa de empeño, que opera en todas las entidades del país latinoamericano.El sindicato de trabajadores de la institución acusó que los responsables de la administración del personal cancelaron derechos elementales del personal, además de implementar una "política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a trabajar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley".Al respecto, la institución señaló que el sindicato decidió irse a huelga "a pesar de la disposición" para llegar a un acuerdo y, aseveró, sigue abierto al diálogo en busca de restablecer con normalidad sus actividades."Cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca con nosotros. Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión", explicó la institución en su comunicado.El Nacional Monte de Piedad señaló que, para quienes tengan bienes en custodia, el pago de los refrendos será extendido, además de que no se cobrará ninguna comisión por eso.Ante la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana puso a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto.

