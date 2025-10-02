La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?

La huelga, que es la segunda que estalla en menos de dos años, incluye el freno de actividades en más de 300 sucursales de la casa de empeño, que opera en todas las entidades del país latinoamericano.El sindicato de trabajadores de la institución acusó que los responsables de la administración del personal cancelaron derechos elementales del personal, además de implementar una "política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a trabajar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley".Al respecto, la institución señaló que el sindicato decidió irse a huelga "a pesar de la disposición" para llegar a un acuerdo y, aseveró, sigue abierto al diálogo en busca de restablecer con normalidad sus actividades."Cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca con nosotros. Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión", explicó la institución en su comunicado.El Nacional Monte de Piedad señaló que, para quienes tengan bienes en custodia, el pago de los refrendos será extendido, además de que no se cobrará ninguna comisión por eso.Ante la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana puso a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto.
El sindicato de trabajadores de la institución acusó que los responsables de la administración del personal cancelaron derechos elementales del personal, además de implementar una "política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a trabajar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley".
Al respecto, la institución señaló que el sindicato decidió irse a huelga "a pesar de la disposición" para llegar a un acuerdo y, aseveró, sigue abierto al diálogo en busca de restablecer con normalidad sus actividades.
"Cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca con nosotros. Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión", explicó la institución en su comunicado.
"Por eso, queremos que tengas la certeza de que tu confianza está bien cuidada y que ningún movimiento laboral afecta la seguridad de lo que has empeñado con nosotros", abundó.
El Nacional Monte de Piedad señaló que, para quienes tengan bienes en custodia, el pago de los refrendos será extendido, además de que no se cobrará ninguna comisión por eso.
Ante la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana puso a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).