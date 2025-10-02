Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251002/la-institucion-financiera-mas-antigua-de-latinoamerica-se-va-a-huelga-que-pasara-con-los-empenos-1167090702.html
La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?
La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?
Sputnik Mundo
Trabajadores de la casa de empeño más importante del país latinoamericano iniciaron este 1 de octubre una huelga nacional, al denunciar incumplimientos en el... 02.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-02T08:30+0000
2025-10-02T08:37+0000
américa latina
política
méxico
nacional monte de piedad
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167090426_0:76:3215:1884_1920x0_80_0_0_6dd7a66b90b78a6d65ba25d078e49cff.jpg
La huelga, que es la segunda que estalla en menos de dos años, incluye el freno de actividades en más de 300 sucursales de la casa de empeño, que opera en todas las entidades del país latinoamericano.El sindicato de trabajadores de la institución acusó que los responsables de la administración del personal cancelaron derechos elementales del personal, además de implementar una "política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a trabajar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley".Al respecto, la institución señaló que el sindicato decidió irse a huelga "a pesar de la disposición" para llegar a un acuerdo y, aseveró, sigue abierto al diálogo en busca de restablecer con normalidad sus actividades."Cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca con nosotros. Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión", explicó la institución en su comunicado.El Nacional Monte de Piedad señaló que, para quienes tengan bienes en custodia, el pago de los refrendos será extendido, además de que no se cobrará ninguna comisión por eso.Ante la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana puso a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto.
https://noticiaslatam.lat/20230620/el-futuro-de-la-institucion-financiera-mas-antigua-de-america-latina-esta-en-riesgo-1140731877.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/02/1167090426_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_d82daa9ebf0f3057814a6ad69d88e1a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, méxico, nacional monte de piedad, 📈 mercados y finanzas
política, méxico, nacional monte de piedad, 📈 mercados y finanzas

La institución financiera más antigua de Latinoamérica se va a la huelga. ¿Qué pasará con los empeños?

08:30 GMT 02.10.2025 (actualizado: 08:37 GMT 02.10.2025)
© AP Photo / Gregory BullNacional Monte de Piedad
Nacional Monte de Piedad - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Síguenos en
Trabajadores de la casa de empeño más importante del país latinoamericano iniciaron este 1 de octubre una huelga nacional, al denunciar incumplimientos en el contrato colectivo del sindicato.
La huelga, que es la segunda que estalla en menos de dos años, incluye el freno de actividades en más de 300 sucursales de la casa de empeño, que opera en todas las entidades del país latinoamericano.
El sindicato de trabajadores de la institución acusó que los responsables de la administración del personal cancelaron derechos elementales del personal, además de implementar una "política de acoso constante a las trabajadoras y trabajadores, obligándolos a trabajar jornadas extenuantes, privándolos de derechos tan elementales como la media hora de comida establecida en la ley".
El Nacional Monte de Piedad de México existe desde 1775. - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2023
América Latina
El futuro de la institución financiera más antigua de América Latina está en riesgo
20 de junio 2023, 20:01 GMT
Al respecto, la institución señaló que el sindicato decidió irse a huelga "a pesar de la disposición" para llegar a un acuerdo y, aseveró, sigue abierto al diálogo en busca de restablecer con normalidad sus actividades.
"Cada objeto empeñado está inventariado, asegurado y custodiado para garantizar que nada le sucederá mientras permanezca con nosotros. Sabemos que para ti cada prenda representa mucho más que un artículo; es un esfuerzo, un recuerdo o una inversión", explicó la institución en su comunicado.

"Por eso, queremos que tengas la certeza de que tu confianza está bien cuidada y que ningún movimiento laboral afecta la seguridad de lo que has empeñado con nosotros", abundó.

El Nacional Monte de Piedad señaló que, para quienes tengan bienes en custodia, el pago de los refrendos será extendido, además de que no se cobrará ninguna comisión por eso.
Ante la huelga, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mexicana puso a disposición de las partes los mecanismos institucionales de conciliación y diálogo. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con ambas representaciones en encontrar a la brevedad soluciones a este conflicto.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала