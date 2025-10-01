Mundo
Starmer recurre a la rusofobia para resolver los problemas internos del Reino Unido, según politólogo
Starmer recurre a la rusofobia para resolver los problemas internos del Reino Unido, según politólogo
Las autoridades británicas y el primer ministro, Keir Starmer, buscan compensar, a través de la política exterior —incluida la rusofobia—, su incapacidad para... 01.10.2025, Sputnik Mundo
"Siempre resulta más sencillo volcarse en la política exterior, donde ya existen respuestas prefabricadas. No es una distracción [del público respecto a los problemas domésticos], sino una forma de compensar la inacción del Gobierno en general y de Starmer en particular", señaló Sakwa durante la reunión anual del Club Internacional de Debate Valdái.El académico recordó que, tras la llegada de Starmer al cargo, en el Reino Unido circulaba la broma de que el primer ministro apenas aparecía en el país. De acuerdo con él, esto se debía a que el Gabinete laborista era incapaz de articular una política interna coherente, lo que llevó al premier a concentrarse en otros frentes.Al mismo tiempo, incluso en política exterior, el actual Gobierno británico, en parte, continúa la línea heredada de los conservadores, subrayó Sakwa.Previamente, la cadena britáica Sky News informó que Starmer se ha convertido en el primer ministro más impopular de la historia del Reino Unido, con solo un 13% de aprobación ciudadana a su gestión.
Starmer recurre a la rusofobia para resolver los problemas internos del Reino Unido, según politólogo

Las autoridades británicas y el primer ministro, Keir Starmer, buscan compensar, a través de la política exterior —incluida la rusofobia—, su incapacidad para desenredar el cúmulo de problemas internos, declaró a Sputnik el profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de Kent, Richard Sakwa.
"Siempre resulta más sencillo volcarse en la política exterior, donde ya existen respuestas prefabricadas. No es una distracción [del público respecto a los problemas domésticos], sino una forma de compensar la inacción del Gobierno en general y de Starmer en particular", señaló Sakwa durante la reunión anual del Club Internacional de Debate Valdái.
El académico recordó que, tras la llegada de Starmer al cargo, en el Reino Unido circulaba la broma de que el primer ministro apenas aparecía en el país. De acuerdo con él, esto se debía a que el Gabinete laborista era incapaz de articular una política interna coherente, lo que llevó al premier a concentrarse en otros frentes.
Al mismo tiempo, incluso en política exterior, el actual Gobierno británico, en parte, continúa la línea heredada de los conservadores, subrayó Sakwa.

"Keir Starmer mantuvo varias políticas de sus predecesores y las prolongó. Así, está totalmente comprometido con la guerra en Ucrania hasta encontrar una solución militar. Por eso, la rusofobia tradicional ha pasado a ocupar un lugar central. En cuanto a Palestina, su postura abiertamente proisraelí generó un amplio descontento en el ámbito interno", destacó el experto.

Previamente, la cadena britáica Sky News informó que Starmer se ha convertido en el primer ministro más impopular de la historia del Reino Unido, con solo un 13% de aprobación ciudadana a su gestión.
