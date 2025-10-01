https://noticiaslatam.lat/20251001/starmer-recurre-a-la-rusofobia-para-resolver-los-problemas-internos-del-reino-unido-segun-1167074402.html

Starmer recurre a la rusofobia para resolver los problemas internos del Reino Unido, según politólogo

Starmer recurre a la rusofobia para resolver los problemas internos del Reino Unido, según politólogo

Las autoridades británicas y el primer ministro, Keir Starmer, buscan compensar, a través de la política exterior —incluida la rusofobia—, su incapacidad para...

"Siempre resulta más sencillo volcarse en la política exterior, donde ya existen respuestas prefabricadas. No es una distracción [del público respecto a los problemas domésticos], sino una forma de compensar la inacción del Gobierno en general y de Starmer en particular", señaló Sakwa durante la reunión anual del Club Internacional de Debate Valdái.El académico recordó que, tras la llegada de Starmer al cargo, en el Reino Unido circulaba la broma de que el primer ministro apenas aparecía en el país. De acuerdo con él, esto se debía a que el Gabinete laborista era incapaz de articular una política interna coherente, lo que llevó al premier a concentrarse en otros frentes.Al mismo tiempo, incluso en política exterior, el actual Gobierno británico, en parte, continúa la línea heredada de los conservadores, subrayó Sakwa.Previamente, la cadena britáica Sky News informó que Starmer se ha convertido en el primer ministro más impopular de la historia del Reino Unido, con solo un 13% de aprobación ciudadana a su gestión.

