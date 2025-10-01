https://noticiaslatam.lat/20251001/starmer-carece-de-vision-para-abordar-los-profundos-desafios-que-enfrenta-el-reino-unido-dice-1167070994.html
Starmer "carece de visión para abordar los profundos desafíos" que enfrenta el Reino Unido, señala experto
Enfatizó que las tensiones entre la población siguen siendo altas en el Reino Unido y los problemas que existen en el país han ido creciendo desde que el Partido Conservador estaba en el poder."Cuando se observa que un Estado es incapaz de proteger sus propias fronteras, esto plantea cuestiones fundamentales sobre la competencia y la eficacia del orden existente", subrayó.Anteriormente, el embajador ruso en Londres, Andréi Kelin, declaró en una entrevista con Sputnik que los cambios en el panorama político del Reino Unido indican una desilusión pública con los partidos tradicionales.
El primer ministro británico, Keir Starmer, no está seguro de cómo superar la profunda crisis del país y la tensión social sigue siendo alta, declaró a Sputnik el profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Kent, Richard Sakwa.
"¿Por qué es tan impopular? Porque carece de visión para abordar los profundos desafíos que enfrentan la ciudadanía y el Gobierno británicos. Estos incluyen la crisis migratoria, la crisis de productividad económica, la gobernanza deficiente e ineficaz, la contaminación del agua, etc.", subrayó.
Enfatizó que las tensiones entre la población siguen siendo altas en el Reino Unido y los problemas que existen en el país han ido creciendo desde que el Partido Conservador estaba en el poder.
"Cuando se observa que un Estado es incapaz de proteger sus propias fronteras, esto plantea cuestiones fundamentales sobre la competencia y la eficacia del orden existente", subrayó.
Anteriormente, el embajador ruso en Londres, Andréi Kelin, declaró en una entrevista con Sputnik que los cambios en el panorama político del Reino Unido indican una desilusión pública con los partidos tradicionales.
