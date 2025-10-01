https://noticiaslatam.lat/20251001/rusia-asume-la-presidencia-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1167061507.html

Rusia asume la presidencia el Consejo de Seguridad de la ONU

Sputnik Mundo

internacional

política

onu

rusia

relaciones internacionales

vasili nebenzia

consejo de seguridad de la onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167069739_0:218:3071:1945_1920x0_80_0_0_c411e007e995cf96750a862c62e1fdb4.jpg

Este mes coincide con una fecha simbólica y conmemorativa para la ONU. El 24 de octubre, día en que se celebra la entrada en vigor de la Carta de la organización, en 1945. Rusia planea convocar una sesión especial del Consejo en esa fecha, para debatir el cumplimiento de los principios del tratado fundador, de acuerdo con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. En estos encuentros suelen participar altas autoridades de los países convocantes —ministros, jefes de Gobierno o presidentes— mientras que otras naciones también procuran estar representadas al más alto nivel.En su intervención ante la Asamblea General de la ONU el pasado 27 de septiembre, Lavrov subrayó la importancia de reformar el Consejo de Seguridad, insistiendo en la necesidad de su democratización mediante la incorporación de más voces de América Latina, Asia y África. Asimismo, denunció el predominio de funcionarios de países de la OTAN en puestos clave de la ONU."Rusia defiende la democratización del Consejo únicamente a través de una ampliación que incluya a Asia, África y América Latina. Respaldamos las candidaturas de Brasil y la India como miembros permanentes, al tiempo que consideramos imprescindible corregir la histórica injusticia hacia África, en parámetros acordados por los propios Estados del continente", declaró.El canciller recordó además que el actual equilibrio de poder mundial es radicalmente distinto al de hace 80 años y que esta nueva realidad aún no se refleja en el sistema institucional de la ONU.La presidencia del Consejo rota cada mes entre sus 15 miembros (10 no permanentes y cinco permanentes). En esta ocasión, Rusia reemplazará a Corea del Sur, uno de los miembros no permanentes. La última vez que Moscú ocupó este cargo fue en julio de 2024.El programa de trabajo del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales será presentado por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.Durante la última presidencia rusa, se celebraron tres eventos centrales, dos de ellos presididos directamente por Lavrov. Este año se espera que el Consejo continúe abordando los principales conflictos, incluidos los de Ucrania y Gaza, así como la situación en Oriente Medio en general.

