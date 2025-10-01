https://noticiaslatam.lat/20251001/europa-puede-pedalear-sola-kellogg-urge-a-los-aliados-a-ser-independientes-1167040850.html

El portal Euractiv reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio.En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una "postura equilibrada".Según el enviado especial, la cuestión de una posible entrega de misiles crucero Tomahawk a Kiev sigue abierta, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto.El 29 de septiembre, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, declaró a Fox News que la Administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un "juego con fuego". El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armas para Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.

