Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes
Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes
Sputnik Mundo
Los aliados europeos son capaces de enfrentar desafíos militares por sí mismos sin depender de Washington, afirmó el enviado especial del presidente de EEUU... 01.10.2025
defensa
otan
🛡️ fuerzas armadas
🌍 europa
eeuu
El portal Euractiv reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio.En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una "postura equilibrada".Según el enviado especial, la cuestión de una posible entrega de misiles crucero Tomahawk a Kiev sigue abierta, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto.El 29 de septiembre, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, declaró a Fox News que la Administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un "juego con fuego". El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armas para Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
https://noticiaslatam.lat/20250930/la-otan-lleva-un-mes-sin-financiar-la-compra-de-armas-para-ucrania-revelan-medios--1167030347.html
otan, 🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, eeuu

Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes

13:27 GMT 01.10.2025
El general Keith Kellogg, enviado especial de EEUU para Ucrania, participa en la mesa redonda "Paz a través de la fuerza: Un plan para Ucrania" en la 61.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, el 15 de febrero de 2025 en Múnich, Alemania
El general Keith Kellogg, enviado especial de EEUU para Ucrania, participa en la mesa redonda Paz a través de la fuerza: Un plan para Ucrania en la 61.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, el 15 de febrero de 2025 en Múnich, Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Los aliados europeos son capaces de enfrentar desafíos militares por sí mismos sin depender de Washington, afirmó el enviado especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, comparándolos con un niño que ya no necesita rueditas de apoyo en su bicicleta.

"Cuando mis hijos aprendían a andar en bicicleta, empezaban con rueditas. Europa ya no las necesita, ustedes se las arreglan solos", declaró Kellogg durante su intervención en el foro WSF 2025 'Asegurando Europa: Estrategias Transatlánticas en Tiempos de Guerra e Incertidumbre'.

El portal Euractiv reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio.
En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una "postura equilibrada".

"Trump ha sido excepcionalmente equilibrado, y eso es lo que siempre intenta hacer. Camina justo por el medio, y eso es lo mejor que puede hacer públicamente", afirmó el enviado especial en el foro, destacando su rol como mediador.

Volodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
Defensa
La OTAN lleva un mes sin financiar la compra de armas para Ucrania, revelan medios
ayer, 15:41 GMT
Según el enviado especial, la cuestión de una posible entrega de misiles crucero Tomahawk a Kiev sigue abierta, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto.
El 29 de septiembre, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, declaró a Fox News que la Administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente.
Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un "juego con fuego". El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armas para Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
