https://noticiaslatam.lat/20251001/europa-puede-pedalear-sola-kellogg-urge-a-los-aliados-a-ser-independientes-1167040850.html
Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes
Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes
Sputnik Mundo
Los aliados europeos son capaces de enfrentar desafíos militares por sí mismos sin depender de Washington, afirmó el enviado especial del presidente de EEUU... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T13:27+0000
2025-10-01T13:27+0000
2025-10-01T13:27+0000
defensa
otan
🛡️ fuerzas armadas
🌍 europa
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167062657_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_723fa9300e9993921c5bbc4a86c7091f.jpg
El portal Euractiv reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio.En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una "postura equilibrada".Según el enviado especial, la cuestión de una posible entrega de misiles crucero Tomahawk a Kiev sigue abierta, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto.El 29 de septiembre, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, declaró a Fox News que la Administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente.Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un "juego con fuego". El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armas para Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
https://noticiaslatam.lat/20250930/la-otan-lleva-un-mes-sin-financiar-la-compra-de-armas-para-ucrania-revelan-medios--1167030347.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/01/1167062657_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6612d3d67699d77b7692bdf82b78089f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otan, 🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, eeuu
otan, 🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, eeuu
Europa puede pedalear sola: Kellogg urge a los aliados a ser independientes
Los aliados europeos son capaces de enfrentar desafíos militares por sí mismos sin depender de Washington, afirmó el enviado especial del presidente de EEUU, Keith Kellogg, comparándolos con un niño que ya no necesita rueditas de apoyo en su bicicleta.
"Cuando mis hijos aprendían a andar en bicicleta, empezaban con rueditas. Europa ya no las necesita, ustedes se las arreglan solos", declaró Kellogg durante su intervención en el foro WSF 2025 'Asegurando Europa: Estrategias Transatlánticas en Tiempos de Guerra e Incertidumbre'.
El portal Euractiv reportó en julio que los países europeos de la OTAN se preparan para una posible reducción de tropas estadounidenses en Europa, que actualmente son unas 80.000, para reorientarlas a Asia y Oriente Medio.
En cuanto al conflicto ucraniano, Kellogg evitó responder directamente si el presidente Trump ha endurecido su apoyo a Ucrania desde el inicio de su mandato, afirmando que mantiene una "postura equilibrada".
"Trump ha sido excepcionalmente equilibrado, y eso es lo que siempre intenta hacer. Camina justo por el medio, y eso es lo mejor que puede hacer públicamente", afirmó el enviado especial en el foro, destacando su rol como mediador.
Según el enviado especial, la cuestión de una posible entrega de misiles crucero Tomahawk a Kiev sigue abierta, sin que se haya tomado ninguna decisión al respecto.
El 29 de septiembre, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, declaró a Fox News que la Administración Trump está discutiendo la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania, pero la decisión final recae en el presidente.
Rusia considera que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza la resolución del conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN y es un "juego con fuego". El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier carga con armas para Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. Desde el Kremlin también afirmaron que armar a Ucrania no favorece las negociaciones y tendrá un efecto negativo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.