El Gobierno federal de EEUU cierra por primera vez en casi siete años

La Administración estadounidense frenó algunas de sus actividades, esto tras no lograrse el consenso en el Senado (cámara alta) sobre un proyecto de ley acerca de financiación provisional.
Ante ello, según medios como Xinhua, miles de funcionarios de la nación norteamericana deberán tomar descanso sin sueldo. Esto también impactará en los servicios públicos, ya que se suspenderán o retrasarán.
El cierre gubernamental más largo en la historia del país norteamericano duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019.
Ello ocurrió durante la primera presidencia del actual mandatario, Donald Trump, y fue causado por un impasse político sobre la financiación de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México.
En los últimos días, tanto el jefe de Estado de EEUU como el vicepresidente J.D. Vance y los líderes republicanos afirmaron que, si se producía el cierre gubernamental, los demócratas asumirán toda la responsabilidad.
