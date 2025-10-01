Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20251001/el-gobierno-federal-de-eeuu-cierra-por-primera-vez-en-casi-siete-anos-1167057401.html
El Gobierno federal de EEUU cierra por primera vez en casi siete años
El Gobierno federal de EEUU cierra por primera vez en casi siete años
Sputnik Mundo
La Administración estadounidense frenó algunas de sus actividades, esto tras no lograrse el consenso en el Senado (cámara alta) sobre un proyecto de ley acerca... 01.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-01T04:32+0000
2025-10-01T04:32+0000
internacional
política
donald trump
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/18/1149965525_0:158:3018:1856_1920x0_80_0_0_d1e3ef61024d5af2e12c2c00e5e5cf75.jpg
Ante ello, según medios como Xinhua, miles de funcionarios de la nación norteamericana deberán tomar descanso sin sueldo. Esto también impactará en los servicios públicos, ya que se suspenderán o retrasarán.El cierre gubernamental más largo en la historia del país norteamericano duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019.Ello ocurrió durante la primera presidencia del actual mandatario, Donald Trump, y fue causado por un impasse político sobre la financiación de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México.Más temprano, Trump dijo que su Administración no quería un cierre, ya que el país está "pasando por el mejor momento en su historia".En los últimos días, tanto el jefe de Estado de EEUU como el vicepresidente J.D. Vance y los líderes republicanos afirmaron que, si se producía el cierre gubernamental, los demócratas asumirán toda la responsabilidad.
https://noticiaslatam.lat/20250929/1167000751.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/18/1149965525_168:0:2851:2012_1920x0_80_0_0_358e2aa84a9c05a541dea218d9b2d331.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, eeuu
política, donald trump, eeuu

El Gobierno federal de EEUU cierra por primera vez en casi siete años

04:32 GMT 01.10.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibBandera de Estados Unidos en la fachada del Capitolio
Bandera de Estados Unidos en la fachada del Capitolio - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Síguenos en
La Administración estadounidense frenó algunas de sus actividades, esto tras no lograrse el consenso en el Senado (cámara alta) sobre un proyecto de ley acerca de financiación provisional.
Ante ello, según medios como Xinhua, miles de funcionarios de la nación norteamericana deberán tomar descanso sin sueldo. Esto también impactará en los servicios públicos, ya que se suspenderán o retrasarán.
El cierre gubernamental más largo en la historia del país norteamericano duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019.
Ello ocurrió durante la primera presidencia del actual mandatario, Donald Trump, y fue causado por un impasse político sobre la financiación de 5.700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera entre EEUU y México.
🪙 Trump convierte a la Casa Blanca en su palacio dorado - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2025
🪙 Trump convierte a la Casa Blanca en su palacio dorado
29 de septiembre, 16:41 GMT
Más temprano, Trump dijo que su Administración no quería un cierre, ya que el país está "pasando por el mejor momento en su historia".
En los últimos días, tanto el jefe de Estado de EEUU como el vicepresidente J.D. Vance y los líderes republicanos afirmaron que, si se producía el cierre gubernamental, los demócratas asumirán toda la responsabilidad.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала