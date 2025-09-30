Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250930/rusia-libera-dos-localidades-y-abate-1600-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1167027565.html
Rusia libera dos localidades y abate 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera dos localidades y abate 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
El Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk y Séversk Mali en la república popular de Donetsk, reportaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia en su... 30.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-30T11:48+0000
2025-09-30T11:48+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
ucrania
ministerio de defensa de rusia
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/05/1165164416_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_37c447cfe8cbdf8c427461f46258362e.jpg
A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Séversk Mali, en la república popular de Donetsk.En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 540 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas más de 250 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 320 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, hasta 245 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y combustibles de las FFAA ucranianas, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 154 distritos.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun, así como 128 aeronaves no tripuladas.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/05/1165164416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19df1118a85f72a00a62a1ecee6162ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, ministerio de defensa de rusia, rusia, 🌍 europa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania, ministerio de defensa de rusia, rusia, 🌍 europa

Rusia libera dos localidades y abate 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates

11:48 GMT 30.09.2025
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk y Séversk Mali en la república popular de Donetsk, reportaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia en su último informe. Además, las tropas rusas destruyeron varias piezas de armamento ucraniano y abatieron unos 1.600 militares de las FFAA de Ucrania.

"El grupo de fuerzas ruso Oeste, como resultado de acciones decisivas, liberó la localidad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk", señala el comunicado.

A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Séversk Mali, en la república popular de Donetsk.
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 540 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas más de 250 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 320 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, hasta 245 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Asimismo, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y combustibles de las FFAA ucranianas, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 154 distritos.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun, así como 128 aeronaves no tripuladas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.405 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.304 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.078 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.941 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала