Rusia libera dos localidades y abate 1.600 soldados ucranianos en una jornada de combates
El Ejército ruso liberó las localidades de Kírovsk y Séversk Mali en la república popular de Donetsk, reportaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia en su... 30.09.2025
A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Séversk Mali, en la república popular de Donetsk.En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 540 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas más de 250 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 320 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, hasta 245 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y combustibles de las FFAA ucranianas, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 154 distritos.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun, así como 128 aeronaves no tripuladas.
"El grupo de fuerzas ruso Oeste, como resultado de acciones decisivas, liberó la localidad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk", señala el comunicado.
"El grupo de fuerzas ruso Oeste, como resultado de acciones decisivas, liberó la localidad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk", señala el comunicado.
A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Séversk Mali, en la república popular de Donetsk.
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 540 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas más de 250 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 320 en la de la agrupación Este, más de 180 en la del grupo Norte, hasta 245 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Asimismo, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y combustibles de las FFAA ucranianas, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 154 distritos.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos misiles guiados de largo alcance Neptun, así como 128 aeronaves no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.405 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.304 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.078 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.941 vehículos militares especiales.
