Trump anuncia "aranceles significativos" a películas y a fabricantes de muebles de fuera de EEUU

Trump anuncia "aranceles significativos" a películas y a fabricantes de muebles de fuera de EEUU

29.09.2025, Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que aplicará derechos de importación del 100% a las películas realizadas fuera del país norteamericano. Asimismo...

"Nuestro negocio de hacer películas nos ha sido robado a EEUU por parte de otros países (…) para resolver este problema que no tiene fin, aplicaré un arancel del 100% a cualquier película hecha fuera de EEUU", escribió el mandatario en la red Truth Social.Además, Washington aplicará "aranceles significativos" a cualquier país que no fabrique su mobiliario en EEUU. La medida es en respuesta a la situación del estado de Carolina del Norte.Con anterioridad, el presidente había anunciado la introducción de un arancel del 50% sobre los gabinetes de cocina, muebles de baño y productos relacionados a partir del 1 de octubre.

