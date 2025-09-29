https://noticiaslatam.lat/20250929/trump-anuncia-aranceles-significativos-a-peliculas-y-a-fabricantes-de-muebles-de-fuera-de-eeuu-1166996614.html
Trump anuncia "aranceles significativos" a películas y a fabricantes de muebles de fuera de EEUU
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que aplicará derechos de importación del 100% a las películas realizadas fuera del país norteamericano.
"Nuestro negocio de hacer películas nos ha sido robado a EEUU por parte de otros países (…) para resolver este problema que no tiene fin, aplicaré un arancel del 100% a cualquier película hecha fuera de EEUU", escribió el mandatario en la red Truth Social.Además, Washington aplicará "aranceles significativos" a cualquier país que no fabrique su mobiliario en EEUU. La medida es en respuesta a la situación del estado de Carolina del Norte.Con anterioridad, el presidente había anunciado la introducción de un arancel del 50% sobre los gabinetes de cocina, muebles de baño y productos relacionados a partir del 1 de octubre.
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que aplicará derechos de importación del 100% a las películas realizadas fuera del país norteamericano. Asimismo, destacó que pretende imponer "aranceles sustanciales" a los países que no fabrican muebles en Estados Unidos para revivir la industria, que se ha visto dañada por la competencia de China.
"Nuestro negocio de hacer películas nos ha sido robado a EEUU por parte de otros países (…) para resolver este problema que no tiene fin, aplicaré un arancel del 100% a cualquier película hecha fuera de EEUU", escribió el mandatario en la red Truth Social.
Además, Washington aplicará "aranceles significativos" a cualquier país que no fabrique su mobiliario en EEUU. La medida es en respuesta a la situación del estado de Carolina del Norte.
"Para que Carolina del Norte vuelva a ser grande, tras haber perdido su industria mueblera ante China y otros países, impondré aranceles significativos a cualquier país que no fabrique muebles en EEUU. ¡Pronto habrá más detalles!", expresó Trump.
Con anterioridad, el presidente había anunciado la introducción de un arancel del 50% sobre los gabinetes de cocina, muebles de baño y productos relacionados a partir del 1 de octubre.
