Rusia libera una localidad y elimina a más de 1.500 soldados ucranianos en el último día

Las FFAA rusas tomaron el control del asentamiento de Shandrigólovo en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además... 29.09.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las pérdidas del Ejército ucraniano, una tercera parte de estas bajas se registra en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 515 militares muertos. A estas pérdidas se suman más de 220 militares eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 295 en el grupo Este, más de 170 en el grupo Norte, hasta 290 en el grupo Sur y hasta 70 en la línea operativa del grupo Dniéper.Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania en el último día incluyen cinco carros de combate, 13 vehículos blindados, 17 piezas de artillería, nueve estaciones de guerra electrónica, y 15 almacenes de municiones, material y combustible.Rusia atacó una planta de reparación de la industria aeronáutica, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 149 zonas.

