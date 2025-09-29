Mundo
EN VIVO: Arranca la jornada final del debate general del 80.º período de sesiones de la ONU
Rusia libera una localidad y elimina a más de 1.500 soldados ucranianos en el último día
Las FFAA rusas tomaron el control del asentamiento de Shandrigólovo en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además...
En cuanto a las pérdidas del Ejército ucraniano, una tercera parte de estas bajas se registra en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 515 militares muertos. A estas pérdidas se suman más de 220 militares eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 295 en el grupo Este, más de 170 en el grupo Norte, hasta 290 en el grupo Sur y hasta 70 en la línea operativa del grupo Dniéper.Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania en el último día incluyen cinco carros de combate, 13 vehículos blindados, 17 piezas de artillería, nueve estaciones de guerra electrónica, y 15 almacenes de municiones, material y combustible.Rusia atacó una planta de reparación de la industria aeronáutica, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 149 zonas.
ucrania
12:24 GMT 29.09.2025
Entrenamiento de tropas de asalto de la agrupación de tropas del Sur en la zona de Operacíon militar espacial
Las FFAA rusas tomaron el control del asentamiento de Shandrigólovo en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, Rusia derribó cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes Himars de fabricación estadounidense y eliminó a unos 1.560 militares ucranianos, agregaron.

"Unidades del grupo de tropas Oeste mejoraron sus posiciones tácticas y liberaron como resultado de operaciones enérgicas la localidad de Shandrigólovo, en la república popular de Donetsk", indica el comunicado oficial.

En cuanto a las pérdidas del Ejército ucraniano, una tercera parte de estas bajas se registra en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 515 militares muertos.
A estas pérdidas se suman más de 220 militares eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 295 en el grupo Este, más de 170 en el grupo Norte, hasta 290 en el grupo Sur y hasta 70 en la línea operativa del grupo Dniéper.
Serguéi Lavrov, canciller ruso, interviene en una reunión ministerial preparatoria de la Cumbre del Futuro de 2024 en la sede de la ONU en Nueva York - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2025
Internacional
Lavrov ante la ONU: cualquier agresión contra Rusia recibirá una "respuesta decidida"
27 de septiembre, 16:09 GMT
Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania en el último día incluyen cinco carros de combate, 13 vehículos blindados, 17 piezas de artillería, nueve estaciones de guerra electrónica, y 15 almacenes de municiones, material y combustible.
Rusia atacó una planta de reparación de la industria aeronáutica, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 149 zonas.

"Los sistemas de defensa antiaérea derribaron cuatro proyectiles reactivos del sistema Himars de fabricación estadounidense, dos bombas aéreas guiadas, tres misiles guiados de largo alcance Neptun y 147 drones de tipo avión", informan desde el entre castrense.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.277 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.291 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.044 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.869 vehículos militares especiales.

