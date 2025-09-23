https://noticiaslatam.lat/20250923/trump-acusa-a-la-onu-de-inaccion-para-resolver-crisis-internacionales-1166800715.html

Trump acusa a la ONU de inacción para resolver crisis internacionales

La ONU se mantiene inactiva y no contribuye a resolver las crisis internacionales, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso en el... 23.09.2025, Sputnik Mundo

"Es una lástima que yo tuviera que ocuparme de esto [de la resolución de conflictos militares] en lugar de la ONU. Desafortunadamente, la ONU ni siquiera intentó ayudar (...) Lo único que recibí de la ONU fue una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter", subrayó.Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.

