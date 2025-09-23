https://noticiaslatam.lat/20250923/trump-acusa-a-la-onu-de-inaccion-para-resolver-crisis-internacionales-1166800715.html
Trump acusa a la ONU de inacción para resolver crisis internacionales
23.09.2025
Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
La ONU se mantiene inactiva y no contribuye a resolver las crisis internacionales, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso en el debate general del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. En sus palabras, el organismo tiene un enorme potencial, pero no lo está aprovechando ni de cerca.
"Es una lástima que yo tuviera que ocuparme de esto [de la resolución de conflictos militares] en lugar de la ONU. Desafortunadamente, la ONU ni siquiera intentó ayudar (...) Lo único que recibí de la ONU fue una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter", subrayó.
Los debates, enmarcados en la Semana de Alto Nivel, se celebran del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.