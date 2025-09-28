Rusia lanza un ataque masivo contra plantas y aeródromos militares de Ucrania en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia atacaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano e infraestructuras de aeródromos militares enemigos, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia en su último informe. Además, las tropas rusas destruyeron varias piezas de armamento y abatieron unos 1.530 militares de las FFAA de Ucrania.
"Rusia asestó golpes con armas de alta precisión y largo alcance de despliegue aéreo y naval, y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania utilizadas por las FFAA ucranianas, así como contra infraestructura de aeródromos militares", señala el comunicado.
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 505 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 305 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 260 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, Rusia golpeó infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipo militar ucraniano a las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 distritos.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó seis bombas guiadas, seis proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, así como 230 aeronaves no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.130 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.273 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.010 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.797 vehículos militares especiales.
