Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250928/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-plantas-y-aerodromos-militares-de-ucrania-en-una-jornada-de-1166968126.html
Rusia lanza un ataque masivo contra plantas y aeródromos militares de Ucrania en una jornada de combates
Rusia lanza un ataque masivo contra plantas y aeródromos militares de Ucrania en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia atacaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano e infraestructuras de aeródromos militares enemigos, reportó el Ministerio... 28.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-28T13:23+0000
2025-09-28T13:23+0000
defensa
ucrania
donbás
himars
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/04/1165133688_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3a5c44c20e122e8c8e49135f7f58a017.jpg
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 505 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 305 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 260 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, Rusia golpeó infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipo militar ucraniano a las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 distritos.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó seis bombas guiadas, seis proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, así como 230 aeronaves no tripuladas.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
donbás
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/04/1165133688_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a771477e3393049f475039f08f4ee160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, donbás, himars, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa
ucrania, donbás, himars, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa

Rusia lanza un ataque masivo contra plantas y aeródromos militares de Ucrania en una jornada de combates

13:23 GMT 28.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Rusia atacaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano e infraestructuras de aeródromos militares enemigos, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia en su último informe. Además, las tropas rusas destruyeron varias piezas de armamento y abatieron unos 1.530 militares de las FFAA de Ucrania.
"Rusia asestó golpes con armas de alta precisión y largo alcance de despliegue aéreo y naval, y drones contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania utilizadas por las FFAA ucranianas, así como contra infraestructura de aeródromos militares", señala el comunicado.
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, más de 505 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 305 en la de la agrupación Este, hasta 175 en la del grupo Norte, hasta 260 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Asimismo, Rusia golpeó infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipo militar ucraniano a las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 distritos.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó seis bombas guiadas, seis proyectiles del sistema Himars de fabricación estadounidense y del sistema Vampire checo, así como 230 aeronaves no tripuladas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 87.130 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.273 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.010 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.797 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала