Rusia libera 3 localidades y abate más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 3 localidades y abate más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
27.09.2025
A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Derílovo, en la república popular de Donetsk, y Stepovoye, en la región de Dnepropetrovsk, por las tropas rusas de los grupos Oeste y Este respectivamente.En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 475 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 285 en la de la agrupación Este, más de 175 en la del grupo Norte, hasta 295 en la del grupo Sur y hasta 75 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, el Ejército ruso continúa abatiendo grupos dispersos de combatientes de las FFAA de Ucrania en la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk.En el último día, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipos militares ucranianos en las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.Además, las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV, un obús M198, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que 20 depósitos de municiones, 5 piezas de artillería y 14 estaciones de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos bombas guiadas y 131 aeronaves no tripuladas.
13:23 GMT 27.09.2025
El Ejército ruso liberó las localidades de Derílovo y Máiskoye en la república popular de Donetsk, Stepovoye en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, Rusia destruyó varias piezas de armamento de fabricación estadounidense y abatió unos 1.535 militares ucranianos, agregaron desde la entidad castrense.

Las tropas del grupo de fuerzas ruso Sur mejoraron su posición en el frente y liberaron la localidad de Máiskoye, en la república popular de Donetsk, señala el comunicado.

A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Derílovo, en la república popular de Donetsk, y Stepovoye, en la región de Dnepropetrovsk, por las tropas rusas de los grupos Oeste y Este respectivamente.
En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 475 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 285 en la de la agrupación Este, más de 175 en la del grupo Norte, hasta 295 en la del grupo Sur y hasta 75 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, el Ejército ruso continúa abatiendo grupos dispersos de combatientes de las FFAA de Ucrania en la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
En el último día, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipos militares ucranianos en las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.
Además, las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV, un obús M198, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que 20 depósitos de municiones, 5 piezas de artillería y 14 estaciones de guerra radioelectrónica.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos bombas guiadas y 131 aeronaves no tripuladas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 86.900 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.261 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.985 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.715 vehículos militares especiales.

