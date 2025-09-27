https://noticiaslatam.lat/20250927/rusia-libera-3-localidades-y-abate-mas-de-1500-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1166939199.html

Rusia libera 3 localidades y abate más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates

El Ejército ruso liberó las localidades de Derílovo y Máiskoye en la república popular de Donetsk, Stepovoye en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el... 27.09.2025, Sputnik Mundo

A la vez, se informó de la liberación de la localidad de Derílovo, en la república popular de Donetsk, y Stepovoye, en la región de Dnepropetrovsk, por las tropas rusas de los grupos Oeste y Este respectivamente.En cuanto a las bajas ucranianas, su mayor número fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 475 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 230 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 285 en la de la agrupación Este, más de 175 en la del grupo Norte, hasta 295 en la del grupo Sur y hasta 75 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, el Ejército ruso continúa abatiendo grupos dispersos de combatientes de las FFAA de Ucrania en la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk.En el último día, Rusia asestó golpes contra infraestructuras de transporte ferroviario de armamento y equipos militares ucranianos en las zonas de combate en Donbás, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.Además, las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV, un obús M198, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que 20 depósitos de municiones, 5 piezas de artillería y 14 estaciones de guerra radioelectrónica.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos bombas guiadas y 131 aeronaves no tripuladas.

