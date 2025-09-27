Mundo
URGENTE: Lavrov ofrece una rueda de prensa al término de su intervención ante la Asamblea General de la ONU
Sputnik Mundo
Lavrov ofrece una rueda de prensa al término de su intervención ante la Asamblea General de la ONU
Lavrov ofrece una rueda de prensa al término de su intervención ante la Asamblea General de la ONU
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se dirige a los periodistas al finalizar su discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de la... 27.09.2025, Sputnik Mundo
Con su transmisión en vivo, Sputnik te acerca la rueda de prensa del canciller ruso:
16:52 GMT 27.09.2025 (actualizado: 16:54 GMT 27.09.2025)
© AP Photo / Mary AltafferEl canciller ruso Serguéi Lavrov en su intervención ante la Asamblea General de la ONU.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se dirige a los periodistas al finalizar su discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU que se celebra bajo el lema 'Mejor juntos: 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos'.
Con su transmisión en vivo, Sputnik te acerca la rueda de prensa del canciller ruso:
