Lavrov ofrece una rueda de prensa al término de su intervención ante la Asamblea General de la ONU
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se dirige a los periodistas al finalizar su discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de la... 27.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-27T16:52+0000
2025-09-27T16:52+0000
2025-09-27T16:54+0000
Con su transmisión en vivo, Sputnik te acerca la rueda de prensa del canciller ruso:
2025
16:52 GMT 27.09.2025 (actualizado: 16:54 GMT 27.09.2025)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se dirige a los periodistas al finalizar su discurso en la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU que se celebra bajo el lema 'Mejor juntos: 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos'.
Con su transmisión en vivo, Sputnik te acerca la rueda de prensa del canciller ruso: