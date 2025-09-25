https://noticiaslatam.lat/20250925/rusia-ataca-un-aerodromo-de-campana-de-ucrania-y-abate-casi-1500-soldados-ucranianos-en-un-dia-de-1166866109.html

Rusia ataca un aeródromo de campaña de Ucrania y abate casi 1.500 soldados ucranianos en un día de combates

Rusia ataca un aeródromo de campaña de Ucrania y abate casi 1.500 soldados ucranianos en un día de combates

La defensa antiaérea rusa destruyó dos aviones ucranianos Yak-52 y 10 avionetas no tripuladas A-22 en la última jornada de combates, informan desde el... 25.09.2025, Sputnik Mundo

El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 530 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 280 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 225 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.A la vez, el Ejército ruso está completando la liberación de la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk. En el último día, Rusia asestó golpes contra lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 distritos.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron 12 vehículos blindados, 14 piezas de artillería, al igual que 22 depósitos de municiones. Además, asestaron golpes contra un lanzador, un puesto de mando y una estación radar AN/MPQ-65 del sistema de defensa antiaérea Patriot fabricado en Estados Unidos.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y 178 aeronaves no tripuladas. Además, las fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo de campaña de Ucrania, donde destruyeron dos aviones ucranianos Yak-52 y diez avionetas no tripuladas A-22.Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó tres lanchas de las FFAA de Ucrania y 15 lanchas no tripuladas.

