https://noticiaslatam.lat/20250925/rusia-ataca-un-aerodromo-de-campana-de-ucrania-y-abate-casi-1500-soldados-ucranianos-en-un-dia-de-1166866109.html
Rusia ataca un aeródromo de campaña de Ucrania y abate casi 1.500 soldados ucranianos en un día de combates
Rusia ataca un aeródromo de campaña de Ucrania y abate casi 1.500 soldados ucranianos en un día de combates
Sputnik Mundo
La defensa antiaérea rusa destruyó dos aviones ucranianos Yak-52 y 10 avionetas no tripuladas A-22 en la última jornada de combates, informan desde el... 25.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-25T13:07+0000
2025-09-25T13:07+0000
2025-09-25T13:07+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/1c/1149299977_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_8bcae4181c49bfe209fa9a9b08bc6402.jpg
El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 530 militares abatidos.Se suman a estas pérdidas hasta 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 280 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 225 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.A la vez, el Ejército ruso está completando la liberación de la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk. En el último día, Rusia asestó golpes contra lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 distritos.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron 12 vehículos blindados, 14 piezas de artillería, al igual que 22 depósitos de municiones. Además, asestaron golpes contra un lanzador, un puesto de mando y una estación radar AN/MPQ-65 del sistema de defensa antiaérea Patriot fabricado en Estados Unidos.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y 178 aeronaves no tripuladas. Además, las fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo de campaña de Ucrania, donde destruyeron dos aviones ucranianos Yak-52 y diez avionetas no tripuladas A-22.Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó tres lanchas de las FFAA de Ucrania y 15 lanchas no tripuladas.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/1c/1149299977_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_d7bd7e9fe18890373142858b2def6f98.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia
🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia
Rusia ataca un aeródromo de campaña de Ucrania y abate casi 1.500 soldados ucranianos en un día de combates
La defensa antiaérea rusa destruyó dos aviones ucranianos Yak-52 y 10 avionetas no tripuladas A-22 en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, Kiev perdió unos 1.490 militares, agregaron desde el ente castrense ruso.
El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, unos 530 militares abatidos.
Se suman a estas pérdidas hasta 220 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 280 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 225 en la del grupo Sur y hasta 65 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
A la vez, el Ejército ruso está completando la liberación de la ciudad de Kírovsk, en la república popular de Donetsk.
19 de septiembre, 09:15 GMT
En el último día, Rusia asestó golpes contra lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 distritos.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron 12 vehículos blindados, 14 piezas de artillería, al igual que 22 depósitos de municiones. Además, asestaron golpes contra un lanzador, un puesto de mando y una estación radar AN/MPQ-65 del sistema de defensa antiaérea Patriot fabricado en Estados Unidos.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y 178 aeronaves no tripuladas. Además, las fuerzas rusas asestaron golpes contra un aeródromo de campaña de Ucrania, donde destruyeron dos aviones ucranianos Yak-52 y diez avionetas no tripuladas A-22.
Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó tres lanchas de las FFAA de Ucrania y 15 lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 86.623 drones, 631 sistemas de misiles antiaéreos, 25.246 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.921 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.602 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.