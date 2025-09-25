https://noticiaslatam.lat/20250925/que-paises-han-reconocido-al-estado-de-palestina-1166865001.html
¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?
El Estado palestino ha recorrido un largo camino desde la primera ola de reconocimientos por países miembros de pleno derecho de la ONU en el siglo anterior... 25.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik ilustra en su infografía lo último sobre el transcurso del proceso del reconocimiento de Palestina por la comunidad mundial:
El Estado palestino ha recorrido un largo camino desde la primera ola de reconocimientos por países miembros de pleno derecho de la ONU en el siglo anterior hasta la actualidad, cuando ya más de 150 integrantes de este organismo global —una abrumadora mayoría de la humanidad— consideran a Palestina como un país independiente y soberano.
