Mundo
EN VIVO: Arranca el tercer día del debate general de la Asamblea General de la ONU
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250925/que-paises-han-reconocido-al-estado-de-palestina-1166865001.html
¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?
¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?
Sputnik Mundo
El Estado palestino ha recorrido un largo camino desde la primera ola de reconocimientos por países miembros de pleno derecho de la ONU en el siglo anterior... 25.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-25T18:02+0000
2025-09-25T18:02+0000
multimedia
📊 infografía
palestina
📰 conflicto palestino-israelí
reconocimiento
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166876363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e4f588b4dab710b0d5cedba829fb728.png
Sputnik ilustra en su infografía lo último sobre el transcurso del proceso del reconocimiento de Palestina por la comunidad mundial:
palestina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166876363_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f464257e9090fa2bfc86559deb09376d.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, reconocimiento, инфографика
📊 infografía, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, reconocimiento, инфографика

¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?

18:02 GMT 25.09.2025
Síguenos en
El Estado palestino ha recorrido un largo camino desde la primera ola de reconocimientos por países miembros de pleno derecho de la ONU en el siglo anterior hasta la actualidad, cuando ya más de 150 integrantes de este organismo global —una abrumadora mayoría de la humanidad— consideran a Palestina como un país independiente y soberano.
Sputnik ilustra en su infografía lo último sobre el transcurso del proceso del reconocimiento de Palestina por la comunidad mundial:
¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina? - Sputnik Mundo
¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina? - Sputnik Mundo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала