https://noticiaslatam.lat/20250925/que-paises-han-reconocido-al-estado-de-palestina-1166865001.html

¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?

¿Qué países han reconocido al Estado de Palestina?

Sputnik Mundo

El Estado palestino ha recorrido un largo camino desde la primera ola de reconocimientos por países miembros de pleno derecho de la ONU en el siglo anterior... 25.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-25T18:02+0000

2025-09-25T18:02+0000

2025-09-25T18:02+0000

multimedia

📊 infografía

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

reconocimiento

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/19/1166876363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e4f588b4dab710b0d5cedba829fb728.png

Sputnik ilustra en su infografía lo último sobre el transcurso del proceso del reconocimiento de Palestina por la comunidad mundial:

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📊 infografía, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, reconocimiento, инфографика