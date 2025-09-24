"Rusia se asocia con el oso, no con el tigre de papel": el Kremlin reacciona a las palabras de Trump
© Sputnik / Evgenya NovozheninaVista de la Torre Spasskaya del Kremlin de Moscú
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Síguenos en
Previamente, Trump afirmó que Rusia está librando una guerra "sin sentido" en Ucrania, lo que, en opinión del presidente de los EEUU, la convierte en un "tigre de papel". Respecto a las declaraciones de Trump, Peskov subrayó que no es posible coincidir en todo con el líder estadounidense.
"Rusia no es en absoluto un tigre. Más bien se asocia con un oso. No existen los 'osos de papel', y Rusia es un oso de verdad", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios rusos.
Conflicto en Ucrania
Una reunión entre Putin y Zelenski sin preparación sería una acción publicitaria destinada al fracaso, destacó el portavoz.
Además, se mostró asombrado ante la negativa de Volodímir Zelenski a viajar a Moscú para las negociaciones con Rusia.
"¿Por qué no venir [a Moscú], si estás abierto al diálogo?", Peskov cuestionó la actitud de Zelenski.
Así se refirió a la propuesta de celebrar en la capital rusa una reunión con Zelenski, que este último rechazó a pesar de estar declarando su disposición a negociaciones "en cualquier formato".
El portavoz del Kremlin denunció que Kiev sigue sin responder a la propuesta de crear grupos de trabajo en el marco de las negociaciones de paz.
"No se ha recibido una respuesta, y Kiev no ha mostrado disposición para hacerlo", constató.
En este contexto, Peskov indicó que la dinámica en el frente muestra que, "para aquellos que no quieren negociar ahora, mañana y pasado mañana la situación será mucho peor".
Recordó que Putin ofreció en repetidas ocasiones resolver pacíficamente las causas fundamentales del conflicto de Ucrania, pero Europa y EEUU respondieron con un duro rechazo.
El ámbito económico
Muchos países europeos decidieron comprar gas natural licuado (GNL) estadounidense a precios elevados, lo que supuso una carga para sus contribuyentes, reportó Peskov.
No obstante, el Kremlin resaltó el éxito de Rusia en la reorientación de sus recursos energéticos a los mercados de Asia.
"Rusia reorienta con éxito sus recursos energéticos a otros mercados (...) Para nuestro país los mercados europeos dejan de ser 'premium' y ahora tienen esta categoría los mercados de oriente", comentó el funcionario.
5 de septiembre, 07:29 GMT
Así, Peskov catalogó de "sin precedentes" el acuerdo que el gigante ruso del gas Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) sellaron a principios de este mes.
"Fue firmado un acuerdo sin precedentes vigente por muchos años y que no solo garantiza un buen nivel de exportación a nuestra compañía, sino también será la locomotora del desarrollo de las regiones rusas", apuntó.
El 2 de septiembre, Gazprom suscribió con la CNPC un documento vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza Siberia 2 que transportará a China 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales por 30 años a través del territorio de Mongolia.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.