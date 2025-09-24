https://noticiaslatam.lat/20250924/rusia-se-asocia-con-el-oso-no-con-el-tigre-de-papel-el-kremlin-reacciona-a-las-palabras-de-trump-1166825677.html

"Rusia se asocia con el oso, no con el tigre de papel": el Kremlin reacciona a las palabras de Trump

"Rusia se asocia con el oso, no con el tigre de papel": el Kremlin reacciona a las palabras de Trump

Sputnik Mundo

Previamente, Trump afirmó que Rusia está librando una guerra "sin sentido" en Ucrania, lo que, en opinión del presidente de los EEUU, la convierte en un "tigre... 24.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-24T09:26+0000

2025-09-24T09:26+0000

2025-09-24T09:26+0000

rusia

internacional

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

dmitri peskov

donald trump

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/14/1163625261_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_a9f5a58a8ed2fc41cfc39fafd867403b.jpg

Conflicto en UcraniaUna reunión entre Putin y Zelenski sin preparación sería una acción publicitaria destinada al fracaso, destacó el portavoz.Además, se mostró asombrado ante la negativa de Volodímir Zelenski a viajar a Moscú para las negociaciones con Rusia.Así se refirió a la propuesta de celebrar en la capital rusa una reunión con Zelenski, que este último rechazó a pesar de estar declarando su disposición a negociaciones "en cualquier formato".El portavoz del Kremlin denunció que Kiev sigue sin responder a la propuesta de crear grupos de trabajo en el marco de las negociaciones de paz.En este contexto, Peskov indicó que la dinámica en el frente muestra que, "para aquellos que no quieren negociar ahora, mañana y pasado mañana la situación será mucho peor".Recordó que Putin ofreció en repetidas ocasiones resolver pacíficamente las causas fundamentales del conflicto de Ucrania, pero Europa y EEUU respondieron con un duro rechazo.El ámbito económicoMuchos países europeos decidieron comprar gas natural licuado (GNL) estadounidense a precios elevados, lo que supuso una carga para sus contribuyentes, reportó Peskov.No obstante, el Kremlin resaltó el éxito de Rusia en la reorientación de sus recursos energéticos a los mercados de Asia.Así, Peskov catalogó de "sin precedentes" el acuerdo que el gigante ruso del gas Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) sellaron a principios de este mes.El 2 de septiembre, Gazprom suscribió con la CNPC un documento vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza Siberia 2 que transportará a China 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales por 30 años a través del territorio de Mongolia.

https://noticiaslatam.lat/20250923/1166810475.html

https://noticiaslatam.lat/20250905/1166167643.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, dmitri peskov, donald trump, eeuu