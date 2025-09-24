https://noticiaslatam.lat/20250924/quita-de-retenciones-al-campo-la-apuesta-urgente-de-milei-en-busca-de-dolares-1166814957.html

Quita de retenciones al campo: la apuesta urgente de Milei en busca de dólares

Quita de retenciones al campo: la apuesta urgente de Milei en busca de dólares

24.09.2025

Al mismo tiempo que buscaba una fotografía con el presidente estadounidense, Donald Trump, que respaldara su programa económico, el Gobierno de Javier Milei aprobó una sorpresiva exención fiscal al sector agropecuario, con el propósito de incentivar las exportaciones y, por tanto, el ingreso de dólares al país.A través de la red social X, el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, anunció el 22 de septiembre la quita de "retenciones", como se conoce en el país a los derechos de exportación que se pagan por los envíos al exterior. "Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", comunicó el funcionario, sin mencionar que la medida también comprende a oleaginosas como la soya.Pocas horas después y por el mismo medio, informó que el beneficio también se extiende a la exportación de carne bovina y ovina.En efecto, al menos hasta obtener el respaldo público de Washington, el desvelo del equipo económico de Milei estaba en frenar la escalada del dólar que había obligado al Banco Central argentino a desprenderse de 1.100 millones de dólares en tres días para evitar que el tipo de cambio superar el techo de la banda de flotación, fijado en 1.474 pesos por dólar.De todas maneras, los expertos coinciden en que la efectividad de la medida puede variar dependiendo de la situación de cada productor o sector exportador y las urgencias que tengan de concretar los envíos y liquidar sus dólares en el mercado.Consultado por Sputnik, el economista y director de la consultora Epyca Martín Kalos opinó que la quita de retenciones al agro "incentivará al productor que ya estaba pensando en vender, pero no al que había decidido no hacerlo". En ese sentido, recordó que hay productores que prefieren mantener su producción en silobolsas capaces de resguardar los granos hasta siete años, a la espera de "un tipo de cambio más depreciado y una mejora en las cotizaciones internacionales" en el futuro.Para Leonardo Piazza, economista y director de LP Consulting, se debe diferenciar la realidad de los productos de la de los exportadores. En diálogo con Sputnik, el experto consideró que los productores, en última instancia, aprovecharán el beneficio para liquidar sus exportaciones "de acuerdo a sus necesidades". Así, ilustró, los exportadores "van a vender si tienen una deuda que pagar, si quiere comprar un tractor o si quiere anticipar la compra de semillas".Pero son las empresas dedicadas específicamente a la exportación las que, según Piazza, encuentran el mayor beneficio en la exoneración impositiva. "El exportador se encuentra con mercadería que ya le compró al productor y la tiene para vender", señaló.Impacto en los preciosLos expertos coincidieron en que, en cualquier caso, los incentivos para exportar tendrán un efecto directo en los precios para el consumo interno.Ponce explicó que, tal como suele suceder cuando se modifican a la baja las retenciones a exportaciones, aumenta el precio de los productos "que se elaboran directamente con los sectores involucrados". De esta manera, mayores exportaciones de trigo o maíz derivará en subas de productos como el pan, las pastas o incluso las carnes de cerdos o aves que se alimentan con maíz.¿Una medida sustentable?Pero, incluso pensando en que el Gobierno argentino logre que la exoneración inyecte en el mercado los 7.000 millones de dólares que estima ingresarán producto de la medida, es posible que no resuelva completamente el problema del tipo de cambio y el esfuerzo que mantener el dólar dentro de la banda implica a las arcas del Banco Central.Para Kalos, el esquema cambiario actual "es insustentable a mediano plazo" y solo pueden mantenerse a partir de niveles de encaje superiores al 50%, tasas de interés "absolutamente irracionales que destruyen cualquier decisión productiva" o apuestas a obtener fondos por fuentes excepcionales.Ponce, en tanto, apuntó a que el Gobierno de Milei tendrá que adoptar "alguna decisión de cambiar el esquema cambiario" luego del 31 de octubre o luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Para el experto, una de las posibles soluciones al problema sería "levantar las bandas de flotación y dejar que el dólar vaya a dónde tenga que ir", lo que podría llevar, estimó, a un dólar a "1.700, 1.800 o 2.000 pesos argentinos".Piazza, por su parte, pone en la ecuación lo que considera un factor que puede ser determinante: el respaldo político y financiero anunciado por el Gobierno de EEUU. "Si la ayuda del Tesoro es importante, el Gobierno podría cambiar su sistema cambiario y dejar flotar libremente el dólar", aventuró.Para el economista, la Administración de Milei recibiría una muy buena noticia si, además de un resultado no catastrófico en las elecciones legislativas, recibe la confirmación de que el Tesoro estadounidense apoyará a Buenos Aires con la compra de bonos argentinos. Eso permitiría, según el analista, reducir drásticamente el Riesgo País argentino y devolver al país al mercado de deuda, con la posibilidad de atraer inversiones extranjeras que hoy no llegan.

