La Unión Europea (UE) carece de capacidades suficientes para detectar drones, reconoció el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en una entrevista con el portal 'Euractiv'. Es posible crear un sistema de detección de vehículos aéreos no tripulados "en aproximadamente un año", comentó.
"Debemos entender que no tenemos suficientes medios para la detección de drones", declaró el funcionario.
La UE podría mejorar notablemente su capacidad de detección en el plazo de un año, pero la creación de una "red completa" —la llamada "muralla contra drones" en tierra y mar capaz de rastrear y neutralizar objetivos— requerirá mucho más tiempo, explicó Kubilius.
"Quizás tengamos una buena capacidad para detectar aviones de combate y misiles, pero los drones tienen una particularidad: vuelan muy bajo y son pequeños", agregó.
Anteriormente, el periódico eslovaco Pravda, informó que siete países europeos, representantes de Ucrania y la Comisión Europea, debatirán el 26 de septiembre la aceleración del proyecto de esta muralla a lo largo de la frontera oriental de la UE. La publicación indica que representantes de Eslovaquia y Hungría no fueron invitados a la videoconferencia.
En los últimos años, Rusia ha señalado una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales. La alianza continúa ampliando sus iniciativas bajo el pretexto de "contener la agresión rusa". Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo militar de la OTAN en Europa.
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha reiterado que sigue abierto al diálogo con la alianza, pero sobre una base de igualdad, y que Occidente debe abandonar la militarización del continente. Desde el Kremlin han enfatizado que Rusia no amenaza a nadie, pero tampoco pasará por alto acciones que puedan poner en riesgo sus intereses.
