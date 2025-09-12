https://noticiaslatam.lat/20250912/belgica-abre-una-caja-de-pandora-al-militarizar-la-seguridad-publica-advierte-experto-1166400494.html

Bélgica abre "una caja de Pandora" al militarizar la seguridad pública, advierte experto

Bélgica abre "una caja de Pandora" al militarizar la seguridad pública, advierte experto

Sputnik Mundo

La militarización de la seguridad en Bélgica evidencia el progresivo colapso del paradigma occidental, además, el enfoque trasciende la lucha contra el... 12.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-12T03:40+0000

2025-09-12T03:40+0000

2025-09-12T05:41+0000

internacional

bélgica

🌍 europa

otan

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0c/1166400814_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_85e06f0653dba55634af432d7b812d87.jpg

El ministro de Seguridad y Asuntos Interiores de Bélgica, Bernard Quintin, anunció esta semana un nuevo plan de seguridad que prevé el despliegue de soldados junto a la policía en las principales ciudades del país, con especial atención en zonas consideradas sensibles, como estaciones de metro y barrios conflictivos.De acuerdo con el funcionario, el denominado "plan de las grandes ciudades" fue acordado con el ministro de Defensa, Theo Francken, para combatir a la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico, una prioridad por encima del terrorismo.El anuncio llega en momentos en que el país se ha convertido en escenario recurrente de ajustes de cuentas y enfrentamientos con armas de fuego, con casi 60 tiroteos en lo que va del año, de los cuales 20 se registraron en el verano, según el fiscal de Bruselas, Julien Moinil.Pero el plan no se limita únicamente al despliegue de soldados, también propone fortalecer los sistemas de vigilancia en ciudades como Amberes, Gante, Lieja, Charleroi y Mons."Un problema estructural que se va a seguir acrecentando"En entrevista con Sputnik, el analista internacional Héctor José Galeano David, experto en seguridad e integración regional, consideró que los planes belgas revelan que la lucha tradicional contra el narcotráfico en Europa "es un total fracaso" y que el paradigma occidental continúa "desmoronándose".Al mismo tiempo, el experto señala que, detrás de la situación de violencia que viven los países europeos en la actualidad, se encuentra el abandono del estado de bienestar y, aunado a esto, "con la sumisión de Europa a Estados Unidos, [el grupo] ha aceptado que aumente el presupuesto militar", lo que seguirá repercutiendo en la inversión social.Por otro lado, el experto pondera que, en realidad, el plan de seguridad anunciado por Quintin es una decisión política que va más allá de la lucha contra el narcotráfico. "Fundamentalmente, está dirigido al control de migrantes. Al aumentar la fuerza coercitiva y la violencia, están mandando un mensaje a este grupo de personas que llegan desde África, de Asia, a buscar opciones de trabajo, buscar una nueva vida", considera Galeano."El propósito no solamente se refiere a combatir el narcotráfico, sino que también tiene un componente político muy grande", sostiene.En junio de este año, Quintin anunció que Bélgica reforzaría los controles de entrada a su territorio de migrantes irregulares y secundarios, es decir, personas que ya se benefician del estatus de solicitante de asilo.El objetivo de los controles es combatir los flujos migratorios irregulares y prevenir que las presiones migratorias se desplacen a Bélgica. Asimismo, luchas contra la delincuencia y reforzar la seguridad del país.Si bien el Galeano reconoce que la migración ha impactado significativamente al país, el problema no es la migración como tal, sino el manejo que se le ha dado y que ha desembocado en mayor xenofobia y actos de violencia en diversos países europeos."Los militares no están formados para tratar a ciudadanos"Uno de los argumentos de Quintin para enviar militares a las calles es que la función del ejército es salvaguardar el territorio y que esa misión no se acota a las fronteras o escenarios internacionales."La batalla contra las mafias de la droga también es una cuestión de integridad territorial", le dijo Quintin al diario De Standaard.Al respecto, Galeano señala que, de alguna manera, Bélgica está utilizando el mismo argumento que países como Colombia, México y Ecuador. Sin embargo, a la luz de las experiencias latinoamericanas, considera que militarizar la seguridad pública es "abrir una caja de Pandora en la que se sabe dónde se comienza, pero difícilmente dónde se termina"."Creo que sí va a llevar a exacerbar la violencia, entre otras cosas, porque creo que, en todos los países del mundo, los militares no están formados para tratar a ciudadanos, están formados para el combate", añade.Al mismo tiempo, el analista internacional remarca la posibilidad de que los soldados que envíe Quintin a las calles podrían haber pasado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es decir, militares formados esencialmente para la guerra.En ese sentido, combatir el narcotráfico con un enfoque de guerra, dice Galeano, como lo hace Estados Unidos con su guerra contra las drogas, "tendrá consecuencias sumamente catastróficas para la sociedad en general".

https://noticiaslatam.lat/20250204/primer-ministro-de-suecia-se-trata-del-peor-tiroteo-masivo-en-la-historia-del-pais-1160988918.html

https://noticiaslatam.lat/20240322/europa-se-llena-de-drogas-detectan-un-consumo-sin-precedentes-en-la-region-1149129574.html

https://noticiaslatam.lat/20250123/condenan-a-52-anos-de-prision-al-responsable-de-apunalar-a-tres-ninas-en-southport-1160706763.html

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

bélgica, 🌍 europa, otan, seguridad, 💬 opinión y análisis