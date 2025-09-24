https://noticiaslatam.lat/20250924/como-el-imperio-romano-la-ue-esta-al-borde-del-colapso-por-su-incapacidad-de-cambio-sostiene-orban-1166805469.html
Como el Imperio romano: la UE está al borde del colapso por su incapacidad de cambio, sostiene Orban
Sputnik Mundo
24.09.2025
internacional
política
viktor orban
unión europea (ue)
hungría
🌍 europa
Agregó que no cree que la UE tenga capacidad de renovación y que, si no da un giro radical de forma urgente, "su historia llegará al fin"."Probablemente, no se producirá un colapso rápido y dramático, sino que se producirá de forma gradual, a medida que más y más países de la UE dejen de seguir las instrucciones de Bruselas", opinó Orban.Otra vez comparó ese fenómeno con el Imperio romano que, según el primer ministro húngaro, creía durante mucho tiempo que continuaba en sus antiguos territorios, aunque en realidad "había dejado de existir hacía mucho tiempo".Orban comparó a la UE con un GPS defectuoso, indicando que en Bruselas cambian constantemente los planes y nunca alcanzan los objetivos, lo que, según él, se aplica también a la política de sanciones, la relación con los inmigrantes ilegales y la agenda medioambiental.Orbán declaró anteriormente que, si la UE continuaba con sus políticas económicas actuales, sus días estaban contados, se derrumbaría por sí sola. Argumentó al mismo tiempo que Europa se desmoronaría ante nuestros ojos si los liberales en el poder en Bruselas no eran sustituidos por representantes de gobiernos patrióticos y que son necesarias "purgas" similares a las que se están llevando a cabo en Estados Unidos.Anteriormente, había declarado que la era de 500 años de dominio de la civilización occidental había terminado, que la estrategia de occidentalización del mundo entero había fracasado, que el centro de la economía mundial se había desplazado hacia Oriente.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, advirtió que la Unión Europea está "al borde del colapso" por su incapacidad de adaptarse a los cambios, comparando su posible fin con la caída del Imperio romano. Además, opinó que si la UE no realiza un giro radical urgente, su historia llegará a su fin de forma gradual.
"La UE, al igual que el Imperio romano, se encuentra al borde del colapso debido a su incapacidad para adaptarse a los cambios", afirmó en su discurso ante el Parlamento húngaro.
Agregó que no cree que la UE tenga capacidad de renovación y que, si no da un giro radical de forma urgente, "su historia llegará al fin".
"Probablemente, no se producirá un colapso rápido y dramático, sino que se producirá de forma gradual, a medida que más y más países de la UE dejen de seguir las instrucciones de Bruselas", opinó Orban.
Otra vez comparó ese fenómeno con el Imperio romano que, según el primer ministro húngaro, creía durante mucho tiempo que continuaba en sus antiguos territorios, aunque en realidad "había dejado de existir hacía mucho tiempo".
Orban comparó a la UE con un GPS defectuoso, indicando que en Bruselas cambian constantemente los planes y nunca alcanzan los objetivos, lo que, según él, se aplica también a la política de sanciones, la relación con los inmigrantes ilegales y la agenda medioambiental.
Orbán declaró anteriormente que, si la UE continuaba con sus políticas económicas actuales, sus días estaban contados, se derrumbaría por sí sola. Argumentó al mismo tiempo que Europa se desmoronaría ante nuestros ojos si los liberales en el poder en Bruselas no eran sustituidos por representantes de gobiernos patrióticos y que son necesarias "purgas" similares a las que se están llevando a cabo en Estados Unidos.
Anteriormente, había declarado que la era de 500 años de dominio de la civilización occidental había terminado, que la estrategia de occidentalización del mundo entero había fracasado, que el centro de la economía mundial se había desplazado hacia Oriente.
