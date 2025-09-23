https://noticiaslatam.lat/20250923/europa-se-prepara-para-ocupar-moldavia-advierte-la-inteligencia-rusa-1166789275.html
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
Sputnik Mundo
23.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-23T08:04+0000
2025-09-23T08:04+0000
2025-09-23T08:17+0000
moldavia
internacional
unión europea (ue)
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
maia sandu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0c/1136753725_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_9c58a85a5778e9ea75b21ebbc512f73b.jpg
moldavia
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0c/1136753725_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_13235ef65cbe537428d41065fa0e5f16.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moldavia, unión europea (ue), 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, maia sandu
moldavia, unión europea (ue), 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, maia sandu
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
08:04 GMT 23.09.2025 (actualizado: 08:17 GMT 23.09.2025)
Noticia en desarrollo
"Se planea hacerlo a cualquier precio, incluso con la intervención militar y la ocupación efectiva del país", precisó el ente.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.