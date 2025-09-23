Mundo
URGENTE: Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa
23.09.2025, Sputnik Mundo
Europa se prepara para ocupar Moldavia, advierte la Inteligencia rusa

08:04 GMT 23.09.2025 (actualizado: 08:17 GMT 23.09.2025)
Noticia en desarrollo
"Se planea hacerlo a cualquier precio, incluso con la intervención militar y la ocupación efectiva del país", precisó el ente.
