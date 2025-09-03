Aumenta el porcentaje de positivos a fentanilo en pruebas aleatorias en sedes laborales de EEUU

"Estamos observando tendencias que se salen de lo habitual con otras drogas históricamente", señaló Suhash Harwani, director de ciencia para soluciones de salud laboral de la firma.La crisis de opioides se ha convertido en una preocupación constante en los lugares de trabajo, sobre todo en los rubros de la construcción, la minería y el transporte, según informa The Wall Street Journal.Según el medio, las pruebas aleatorias son un indicador más claro del consumo de opioides entre los trabajadores que las pruebas de detección realizadas en los procesos de contratación. Esto porque los solicitantes de empleo pueden prepararse con antelación para obtener resultados favorables. De esa manera, el análisis de Quest Diagnostics mostró que la tasa de pruebas aleatorias que dieron positivo fue más de siete veces mayor que las pruebas realizadas antes de la contratación. En ese sentido, los resultados sugieren que los trabajadores consumían fentanilo después de ser contratados, generando preocupación por los riesgos de accidentes, discapacidades, ausentismo y sobredosis. Por lo anterior, indica The Wall Street Journal, cada vez más empresas solicitan a Quest Diagnostics que incluya el fentanilo en sus pruebas. Con todo, la tasa de positivos para las diversas sustancias analizadas por la firma disminuyó del 4,6 al 4,4% en 2023, después de tres años de aumentos. Los hallazgos se producen en momentos en que el país norteamericano continúa lidiando con una crisis de salud propiciada por la adicción a los opioides. Sin embargo, por primera vez en años, las muertes relacionadas con el consumo de estas sustancias disminuyeron un 2% el año pasado, de acuerdo con datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
La tasa de resultados positivos en las pruebas de orina para detectar el opioide sintético fue de 1,13% en 2024, un aumento en comparación con el 0,91% del año anterior y el doble de la tasa de 2020, de acuerdo con Quest Diagnostics, uno de los laboratorios de análisis de drogas más grandes de EEUU.
"Estamos observando tendencias que se salen de lo habitual con otras drogas históricamente", señaló Suhash Harwani, director de ciencia para soluciones de salud laboral de la firma.
La crisis de opioides se ha convertido en una preocupación constante en los lugares de trabajo, sobre todo en los rubros de la construcción, la minería y el transporte, según informa The Wall Street Journal.
Según el medio, las pruebas aleatorias son un indicador más claro del consumo de opioides entre los trabajadores que las pruebas de detección realizadas en los procesos de contratación. Esto porque los solicitantes de empleo pueden prepararse con antelación para obtener resultados favorables.
De esa manera, el análisis de Quest Diagnostics mostró que la tasa de pruebas aleatorias que dieron positivo fue más de siete veces mayor que las pruebas realizadas antes de la contratación.
En ese sentido, los resultados sugieren que los trabajadores consumían fentanilo después de ser contratados, generando preocupación por los riesgos de accidentes, discapacidades, ausentismo y sobredosis.
Por lo anterior, indica The Wall Street Journal, cada vez más empresas solicitan a Quest Diagnostics que incluya el fentanilo en sus pruebas.
Con todo, la tasa de positivos para las diversas sustancias analizadas por la firma disminuyó del 4,6 al 4,4% en 2023, después de tres años de aumentos.
Los hallazgos se producen en momentos en que el país norteamericano continúa lidiando con una crisis de salud propiciada por la adicción a los opioides. Sin embargo, por primera vez en años, las muertes relacionadas con el consumo de estas sustancias disminuyeron un 2% el año pasado, de acuerdo con datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
