Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250903/aumenta-el-porcentaje-de-positivos-a-fentanilo-en-pruebas-aleatorias-en-sedes-laborales-de-eeuu-1166060310.html
Aumenta el porcentaje de positivos a fentanilo en pruebas aleatorias en sedes laborales de EEUU
Aumenta el porcentaje de positivos a fentanilo en pruebas aleatorias en sedes laborales de EEUU
Sputnik Mundo
La tasa de resultados positivos en las pruebas de orina para detectar el opioide sintético fue de 1,13% en 2024, un aumento en comparación con el 0,91% del año... 03.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-03T07:23+0000
2025-09-03T07:23+0000
internacional
eeuu
fentanilo
consumo
the wall street journal
cdc
💗 salud
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166062170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db1de4dc5524b2f8a6363e9210335421.jpg
"Estamos observando tendencias que se salen de lo habitual con otras drogas históricamente", señaló Suhash Harwani, director de ciencia para soluciones de salud laboral de la firma.La crisis de opioides se ha convertido en una preocupación constante en los lugares de trabajo, sobre todo en los rubros de la construcción, la minería y el transporte, según informa The Wall Street Journal.Según el medio, las pruebas aleatorias son un indicador más claro del consumo de opioides entre los trabajadores que las pruebas de detección realizadas en los procesos de contratación. Esto porque los solicitantes de empleo pueden prepararse con antelación para obtener resultados favorables. De esa manera, el análisis de Quest Diagnostics mostró que la tasa de pruebas aleatorias que dieron positivo fue más de siete veces mayor que las pruebas realizadas antes de la contratación. En ese sentido, los resultados sugieren que los trabajadores consumían fentanilo después de ser contratados, generando preocupación por los riesgos de accidentes, discapacidades, ausentismo y sobredosis. Por lo anterior, indica The Wall Street Journal, cada vez más empresas solicitan a Quest Diagnostics que incluya el fentanilo en sus pruebas. Con todo, la tasa de positivos para las diversas sustancias analizadas por la firma disminuyó del 4,6 al 4,4% en 2023, después de tres años de aumentos. Los hallazgos se producen en momentos en que el país norteamericano continúa lidiando con una crisis de salud propiciada por la adicción a los opioides. Sin embargo, por primera vez en años, las muertes relacionadas con el consumo de estas sustancias disminuyeron un 2% el año pasado, de acuerdo con datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
https://noticiaslatam.lat/20250507/decomisan-en-eeuu-mas-de-400-kilos-de-fentanilo-la-mayor-incautacion-de-la-dea-1162385227.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166062170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6bb5ab22cd29e886e1f976cd6bf5e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, fentanilo, consumo, the wall street journal, cdc, 💗 salud
eeuu, fentanilo, consumo, the wall street journal, cdc, 💗 salud

Aumenta el porcentaje de positivos a fentanilo en pruebas aleatorias en sedes laborales de EEUU

07:23 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinTiras reactivas con resultados positivos y negativos para la presencia de fentanilo (archivo)
Tiras reactivas con resultados positivos y negativos para la presencia de fentanilo (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
La tasa de resultados positivos en las pruebas de orina para detectar el opioide sintético fue de 1,13% en 2024, un aumento en comparación con el 0,91% del año anterior y el doble de la tasa de 2020, de acuerdo con Quest Diagnostics, uno de los laboratorios de análisis de drogas más grandes de EEUU.
"Estamos observando tendencias que se salen de lo habitual con otras drogas históricamente", señaló Suhash Harwani, director de ciencia para soluciones de salud laboral de la firma.
La crisis de opioides se ha convertido en una preocupación constante en los lugares de trabajo, sobre todo en los rubros de la construcción, la minería y el transporte, según informa The Wall Street Journal.
Según el medio, las pruebas aleatorias son un indicador más claro del consumo de opioides entre los trabajadores que las pruebas de detección realizadas en los procesos de contratación. Esto porque los solicitantes de empleo pueden prepararse con antelación para obtener resultados favorables.
De esa manera, el análisis de Quest Diagnostics mostró que la tasa de pruebas aleatorias que dieron positivo fue más de siete veces mayor que las pruebas realizadas antes de la contratación.
EEUU anuncia decomiso histórico de fentanilo tras operativo en cinco estados del país - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2025
Internacional
Decomisan en EEUU más de 400 kilos de fentanilo, la mayor incautación de la DEA
7 de mayo, 01:59 GMT
En ese sentido, los resultados sugieren que los trabajadores consumían fentanilo después de ser contratados, generando preocupación por los riesgos de accidentes, discapacidades, ausentismo y sobredosis.
Por lo anterior, indica The Wall Street Journal, cada vez más empresas solicitan a Quest Diagnostics que incluya el fentanilo en sus pruebas.
Con todo, la tasa de positivos para las diversas sustancias analizadas por la firma disminuyó del 4,6 al 4,4% en 2023, después de tres años de aumentos.
Los hallazgos se producen en momentos en que el país norteamericano continúa lidiando con una crisis de salud propiciada por la adicción a los opioides. Sin embargo, por primera vez en años, las muertes relacionadas con el consumo de estas sustancias disminuyeron un 2% el año pasado, de acuerdo con datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала