En medio de la controversia que desató la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente Gustavo Petro afirmó: "Los cultivos de coca no se reducen tirando glifosato desde aviones, sino disminuyendo la demanda de cocaína de Estados Unidos".
Para el mandatario colombiano, el eje del debate se encuentra entre una estrategia de guerra impuesta desde Washington y un modelo alternativo de seguridad y justicia social que intenta abrirse paso en la región.
En una conversación con Sputnik, el politólogo colombiano Federico García analizó en detalle las implicaciones de esta decisión y advirtió que, lejos de ser un simple trámite administrativo, se trata de un acto político con profundas resonancias internas y regionales.
Ustedes comienzan por una mentira fáctica señores US embassy. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EEUU la que ha fallado.
Para García, lo ocurrido debe leerse en clave histórica: "La decisión del Gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico es el último episodio de una política exterior marcada por la llamada guerra contra las drogas, una guerra que no tiene como objetivo real la protección de la salud o de la juventud estadounidense, sino que ha sido utilizada como herramienta geopolítica de control contra países periféricos como Colombia".
"El proceso de certificación es, en realidad, ilegal. Existen resoluciones de Naciones Unidas y del Derecho Internacional que prohíben sanciones unilaterales. Pese a ello, Washington las aplica como si fueran un mandato global", ahondó el analista.
En otras palabras, no se trata de un debate técnico sobre la eficacia de las incautaciones o la reducción de cultivos, sino de una decisión con motivaciones políticas.
"Lo cierto es que el cambio en el enfoque —no persiguiendo al campesino cocalero, sino interceptando los cargamentos en alta mar— ha dado muy buenos resultados", explicó.
De acuerdo con información publicada por la Presidencia de la República de Colombia, la política antidrogas presentada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023 propone un enfoque integral basado en dos pilares: Oxígeno, que busca ofrecer alternativas a las comunidades productoras de coca, y Asfixia, orientado a golpear el negocio del narcotráfico.
A diferencia del modelo prohibicionista y represivo que ha predominado desde 1971, la estrategia avanza en territorios como el Catatumbo y el Cañón del Micay, con una visión que no se limita a la persecución, sino que aborda las causas sociales y económicas que alimentan el narcotráfico.
Según Gloria Miranda Espitia, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, el nuevo modelo deja atrás la lógica de "cambiar una mata por otra" y apuesta por sustituir economías ilícitas por legales, apoyando al campesino desde la producción hasta la comercialización y promoviendo valor agregado en los productos.
Con la meta de alcanzar 20.000 hectáreas para 2025, la estrategia también financia infraestructura como plantas de transformación, secaderos y centros de acopio, insertando la sustitución dentro de un proceso más amplio de transformación territorial.
Está es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca según Naciones Unidas.
La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca arranca desde el 2013.
No sé debe a mi gobierno. La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al…
El último antecedente de un episodio similar ocurrió en 1996, bajo la presidencia de Ernesto Samper. "En ese momento, Colombia fue descertificada por dos años y, además, se retiró la visa al propio Samper y a algunos de sus altos funcionarios. El contexto estaba marcado por el escándalo del ingreso de dineros del Cártel de Cali a su campaña. Hoy, sin embargo, las condiciones son muy diferentes: lo que tenemos es un Gobierno que no enfrenta acusaciones de ese tipo, pero que sí resulta incómodo para la agenda de Washington".
Según García, el paralelismo ilustra la naturaleza política de la medida: "Se utilizó para debilitar a un presidente cuestionado; ahora se utiliza para golpear a un proyecto de transformación social que ha osado poner sobre la mesa la necesidad de repensar toda la estrategia antidrogas".
El expresidente Samper consideró que la desertificación "no es el fin del mundo" y apoyó el enfoque de Petro declarando en sus redes sociales que no habrá posibilidad real de éxito en la lucha antidrogas hasta que Estados Unidos y Europa "cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes".
LA DESCERTIFICACIÓN NO ES EL FIN DEL MUNDO: La decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.
Para Federico García, existen matices en los efectos concretos que puede tener esta descertificación en la relación bilateral. Por ejemplo, el analista señala que EEUU continuará con el financiamiento del aparato antidrogas colombiano.
Sin embargo, advierte: "La descertificación faculta a Washington para votar en contra de otorgar créditos en bancos multilaterales como el Banco Mundial o el BID. Sin embargo, el Gobierno de Petro ya había anunciado que los recursos para sustitución de cultivos serían asumidos con el presupuesto nacional, lo que significa un paso hacia la independencia financiera frente a Estados Unidos".
El politólogo colombiano destacó que lo importante es subrayar la coyuntura internacional en los que ocurre la medida: "Estamos ante un Gobierno estadounidense hostil, impredecible, que usará todas las herramientas a su disposición para amenazar o afectar a Colombia en algún aspecto. Dependerá de lo que ocurra en el futuro inmediato, pero lo que sí está claro es que la certificación y la descertificación son actos políticos, no técnicos".
Este carácter político, advierte, tiene efectos internos inmediatos: "La descertificación da munición a la derecha y a la oposición en Colombia, que ahora pueden acusar al Gobierno de Petro de ser incapaz de cumplir con los compromisos internacionales. Además, sirve para personajes como Marco Rubio, que buscan posicionar una narrativa continental de persecución al narcotráfico y colocar a Colombia junto con Venezuela como narcoestados".
"En la medida en que Colombia intenta trazar un camino político propio, se enfrenta con la estructura misma de dominación geopolítica. La descertificación es un recordatorio de que Washington no está dispuesto a ceder ese poder de control, aun cuando la evidencia demuestra el fracaso de su estrategia", concluye el experto.
