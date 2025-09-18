https://noticiaslatam.lat/20250918/certificacion-de-eeuu-de-la-lucha-antidrogas-se-usa-como-herramienta-geopolitica-de-control-1166600428.html

La certificación de EEUU de la lucha antidrogas se usa "como herramienta geopolítica de control", señala experto

La certificación de EEUU de la lucha antidrogas se usa "como herramienta geopolítica de control", señala experto

Sputnik Mundo

En medio de la controversia que desató la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente Gustavo Petro... 18.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-18T04:48+0000

2025-09-18T04:48+0000

2025-09-18T06:22+0000

américa latina

gustavo petro

ernesto samper

colombia

washington

eeuu

seguridad

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/12/1166600678_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_01ae241dc96f59ef8ba988bf503b78e4.jpg

Para el mandatario colombiano, el eje del debate se encuentra entre una estrategia de guerra impuesta desde Washington y un modelo alternativo de seguridad y justicia social que intenta abrirse paso en la región.En una conversación con Sputnik, el politólogo colombiano Federico García analizó en detalle las implicaciones de esta decisión y advirtió que, lejos de ser un simple trámite administrativo, se trata de un acto político con profundas resonancias internas y regionales.Cambio de enfoque en Colombia"El proceso de certificación es, en realidad, ilegal. Existen resoluciones de Naciones Unidas y del Derecho Internacional que prohíben sanciones unilaterales. Pese a ello, Washington las aplica como si fueran un mandato global", ahondó el analista.En otras palabras, no se trata de un debate técnico sobre la eficacia de las incautaciones o la reducción de cultivos, sino de una decisión con motivaciones políticas."Lo cierto es que el cambio en el enfoque —no persiguiendo al campesino cocalero, sino interceptando los cargamentos en alta mar— ha dado muy buenos resultados", explicó.De acuerdo con información publicada por la Presidencia de la República de Colombia, la política antidrogas presentada por el presidente Gustavo Petro en octubre de 2023 propone un enfoque integral basado en dos pilares: Oxígeno, que busca ofrecer alternativas a las comunidades productoras de coca, y Asfixia, orientado a golpear el negocio del narcotráfico.A diferencia del modelo prohibicionista y represivo que ha predominado desde 1971, la estrategia avanza en territorios como el Catatumbo y el Cañón del Micay, con una visión que no se limita a la persecución, sino que aborda las causas sociales y económicas que alimentan el narcotráfico.Según Gloria Miranda Espitia, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, el nuevo modelo deja atrás la lógica de "cambiar una mata por otra" y apuesta por sustituir economías ilícitas por legales, apoyando al campesino desde la producción hasta la comercialización y promoviendo valor agregado en los productos.Con la meta de alcanzar 20.000 hectáreas para 2025, la estrategia también financia infraestructura como plantas de transformación, secaderos y centros de acopio, insertando la sustitución dentro de un proceso más amplio de transformación territorial.El precedente de SamperEl último antecedente de un episodio similar ocurrió en 1996, bajo la presidencia de Ernesto Samper. "En ese momento, Colombia fue descertificada por dos años y, además, se retiró la visa al propio Samper y a algunos de sus altos funcionarios. El contexto estaba marcado por el escándalo del ingreso de dineros del Cártel de Cali a su campaña. Hoy, sin embargo, las condiciones son muy diferentes: lo que tenemos es un Gobierno que no enfrenta acusaciones de ese tipo, pero que sí resulta incómodo para la agenda de Washington".El expresidente Samper consideró que la desertificación "no es el fin del mundo" y apoyó el enfoque de Petro declarando en sus redes sociales que no habrá posibilidad real de éxito en la lucha antidrogas hasta que Estados Unidos y Europa "cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes".Consecuencias prácticasPara Federico García, existen matices en los efectos concretos que puede tener esta descertificación en la relación bilateral. Por ejemplo, el analista señala que EEUU continuará con el financiamiento del aparato antidrogas colombiano.El politólogo colombiano destacó que lo importante es subrayar la coyuntura internacional en los que ocurre la medida: "Estamos ante un Gobierno estadounidense hostil, impredecible, que usará todas las herramientas a su disposición para amenazar o afectar a Colombia en algún aspecto. Dependerá de lo que ocurra en el futuro inmediato, pero lo que sí está claro es que la certificación y la descertificación son actos políticos, no técnicos".Este carácter político, advierte, tiene efectos internos inmediatos: "La descertificación da munición a la derecha y a la oposición en Colombia, que ahora pueden acusar al Gobierno de Petro de ser incapaz de cumplir con los compromisos internacionales. Además, sirve para personajes como Marco Rubio, que buscan posicionar una narrativa continental de persecución al narcotráfico y colocar a Colombia junto con Venezuela como narcoestados"."En la medida en que Colombia intenta trazar un camino político propio, se enfrenta con la estructura misma de dominación geopolítica. La descertificación es un recordatorio de que Washington no está dispuesto a ceder ese poder de control, aun cuando la evidencia demuestra el fracaso de su estrategia", concluye el experto.

https://noticiaslatam.lat/20250917/1166586580.html

https://noticiaslatam.lat/20250916/1166536573.html

colombia

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

gustavo petro, ernesto samper, colombia, washington, eeuu, seguridad, 💬 opinión y análisis