Las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque de represalia masivo contra la fuerza viva y la infraestructura militar de fuerzas ucranianas tras el atentado en Crimea, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, el Ejército ruso liberó la localidad de Pereyézdnoye, en la república popular de Donetsk, indicaron.
El golpe, realizado por la noche del 22 al 23 de septiembre, tuvo como objetivo los puntos de despliegue temporal de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas e instalaciones militares ucranianos, ubicados en la región de Odesa, donde, según el comunicado, fue preparada y ejecutada la acción terrorista contra la península rusa.
Rusia también asestó golpes contra dos lanzadores y una estación radar AN/MPQ-65 del sistema de misiles antiaéreos Patriot fabricado EEUU, aeródromos militares, una instalación de transporte ferroviario utilizada para el traslado de unidades de las FFAA de Ucrania.
Asimismo, durante la última jornada, fueron alcanzados almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 152 zonas.
Las tropas rusas neutralizaron dos estaciones de radar AN/TPQ-50, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y un Bradley, al igual que un obús M198, todos de producción estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas guiadas, tres proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 438 drones.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.630 militares en las últimas 24 horas. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 580 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 250 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 330 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 180 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 86.260 drones, 630 sistemas de misiles antiaéreos, 25.220 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.851 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.454 vehículos militares especiales.
